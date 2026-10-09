Η αιχμηρή ανάρτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο LinkedIn, υπό τον τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί τις δευτερεύουσες μονάδες τήξης αλουμινίου στην απόγνωση - ξανά!».

Την έντονη αντίδρασή του για την αδράνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στη συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών scrap αλουμινίου εκφράζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να στερήσει από τη βιομηχανία της μια στρατηγικής σημασίας πρώτη ύλη.

Με αιχμηρή ανάρτησή του στο LinkedIn, υπό τον τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί τις δευτερεύουσες μονάδες τήξης αλουμινίου στην απόγνωση - ξανά!», καταγγέλλει την εγκατάλειψη προηγούμενων δεσμεύσεων της Κομισιόν και ζητά άμεση ανάληψη δράσης.

Όπως επισημαίνει, η Επιτροπή είχε δεσμευτεί να θεσπίσει έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 συγκεκριμένο μέτρο για τον περιορισμό της διαρροής ανακυκλώσιμου αλουμινίου από την ευρωπαϊκή αγορά.

«Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να θεσπίσει έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ένα στοχευμένο μέτρο για να σταματήσει τη διαρροή scrap αλουμινίου από την Ευρώπη», αναφέρει.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία αναγνωρίστηκε «ρητά η σημασία της διατήρησης του scrap αλουμινίου στην Ευρώπη για την απανθρακοποίηση, τη στρατηγική αυτονομία και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ηπείρου».

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Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η δέσμευση αυτή εγκαταλείφθηκε.

«Αντ' αυτής, ακούμε πλέον αόριστες υποσχέσεις για μια διαφορετική προσέγγιση, στο πλαίσιο εναλλακτικών νομικών πλαισίων, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν ακόμη χρόνο συζητήσεων στις Βρυξέλλες», σημειώνει.

Η αντίδρασή του κορυφώνεται με τη χαρακτηριστική προειδοποίηση: «Ως εδώ. Το πρόβλημα της Ευρώπης με το scrap αλουμίνιο δεν μπορεί να περιμένει».

Εξαγωγές-ρεκόρ και αύξηση 243% προς τις ΗΠΑ

Τα στοιχεία που παραθέτει αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι εξαγωγές scrap αλουμινίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν το 2025 σε 1,27 εκατ. τόνους, καταγράφοντας αύξηση 50% συγκριτικά με το 2019.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 243% μέσα σε έναν χρόνο, από το 2024 στο 2025.

«Ενώ εμείς συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις, αυτή η στρατηγική δευτερογενής πρώτη ύλη εξακολουθεί να εγκαταλείπει με ταχύ ρυθμό την ΕΕ, στερώντας από τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης την πρώτη ύλη που χρειάζονται για να επενδύσουν, να απανθρακοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναπτυχθούν», τονίζει.

Όπως υπογραμμίζει, η εξέλιξη αυτή «αντιβαίνει ευθέως στις δεσμεύσεις της Ευρώπης για την κυκλικότητα, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα».

Αιχμές για την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ασκεί παράλληλα κριτική στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, επισημαίνοντας ότι άλλες οικονομίες λαμβάνουν ήδη προστατευτικά μέτρα.

«Την ίδια στιγμή, οι εμπορικοί μας εταίροι αναλαμβάνουν δράση. Ο ένας μετά τον άλλο, θεσπίζουν εξαγωγικούς δασμούς, περιορισμούς και άλλα μέτρα, προκειμένου να διατηρήσουν το scrap για τις δικές τους βιομηχανίες», αναφέρει.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ευρώπη «φαίνεται αποφασισμένη να υπερασπιστεί μια εξιδανικευμένη εκδοχή του ανοικτού εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες, η οποία ολοένα και περισσότερο υπάρχει μόνο από τη δική μας πλευρά».

Απευθυνόμενος στην Κομισιόν, ζητά την άμεση υιοθέτηση ουσιαστικών παρεμβάσεων, χωρίς νέες καθυστερήσεις.

«Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τώρα ένα αποτελεσματικό μέτρο, το οποίο θα καλύπτει όλα τα συναφή προϊόντα και όλους τους προορισμούς», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, στέλνει σαφές μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των στρατηγικών πρώτων υλών και της ευρωπαϊκής παραγωγής:

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομήσει μια κυκλική οικονομία συλλέγοντας στρατηγικά υλικά στο εσωτερικό της και στη συνέχεια επιτρέποντάς τους να της ξεφεύγουν μέσα από τα χέρια!»