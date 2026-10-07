Η κίνηση φέρνει στο ελληνικό χρηματιστήριο μία ακόμη ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Capital Maritime, αυτή τη φορά με επίκεντρο τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.

Άνοιξε ο δρόμος για την είσοδό της Capital Maritime Finance Corp. (CMF) συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens), μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ προβλέπεται η πρωτογενής εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της CMF στην Κύρια Αγορά.

Η κίνηση φέρνει στο ελληνικό χρηματιστήριο μία ακόμη ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Capital Maritime, αυτή τη φορά με επίκεντρο τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.

Η CMF διαθέτει στόλο 36 containerships τελευταίας γενιάς, εκ των οποίων 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 23 υπό ναυπήγηση. Η συνολική μεταφορική ικανότητα ξεπερνά τα 148.000 TEUs, ενώ με την ολοκλήρωση των παραδόσεων η μέση ηλικία του στόλου, σταθμισμένη βάσει χωρητικότητας, υπολογίζεται σε μόλις δύο χρόνια.

Σημαντικό μέρος του επενδυτικού «αφηγήματος» της εταιρείας αποτελεί ο σύγχρονος τεχνολογικός χαρακτήρας του στόλου, με πλοία διπλού καυσίμου LNG, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα από την ξηρά. Η CMF εμφανίζει υψηλή ορατότητα εσόδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2026, τα εξασφαλισμένα έσοδα ανέρχονται σε 3,9 δισ. δολάρια, με το 100% των διαθέσιμων ημερών του στόλου να είναι συμβασιοποιημένο έως το 2034 και τη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των ναυλοσυμφώνων να διαμορφώνεται στα 9,5 χρόνια. Στους συνεργάτες της περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς όμιλοι, όπως η CMA CGM και η DP World/Unifeeder.

Η εταιρεία υλοποιεί παράλληλα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων έως το 2028, το οποίο συνδέεται με το μεγάλο ναυπηγικό της πρόγραμμα. Στον σχεδιασμό της περιλαμβάνεται και πολιτική διανομής μέρους των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών στους μετόχους σε τριμηνιαία βάση.

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η σύνθεση των επενδυτών που αναμένεται να στηρίξουν τη δημόσια εγγραφή. Ως anchor investors έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν ισχυρά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γιώργος Περιστέρης και ο Σωκράτης Κόκκαλης, οι οποίοι θα τοποθετήσουν αθροιστικά 70 εκατ. ευρώ.

Η εισαγωγή της CMF έρχεται σε συνέχεια της χρηματιστηριακής παρουσίας άλλων εταιρειών του ομίλου Capital Maritime. Η Capital Clean Energy Carriers και η Capital Tankers εμφανίζουν συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 4 δισ. δολαρίων, ενώ η δεύτερη πραγματοποίησε το 2026 IPO ύψους 500 εκατ. δολαρίων στο Euronext Growth Oslo.