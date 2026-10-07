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Περιμετρικά της πρεσβείας του Ισραήλ υπάρχουν ισχυρές; αστυνομικές δυνάμεις.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνη πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, παρά τις απαγορεύσεις της αστυνομίας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Τρία χρόνια μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και του πολέμου που ακολούθησε στη Γάζα, δεκάδες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, με πανό που χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητο τον Αμερικανό ΥΠΕΞ και κάνοντας λόγο για αποτυχία του ΝΑΤΟ.

Στο σημείο βρίσκονται παρατεταμένες αστυνομικές δυνάμεις.

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Φωτογραφίες: Τατιάνα Μπόλαρη/Eurokinissi