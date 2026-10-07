Στο επίκεντρο η στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και τις κυβερνοαπειλές.

Συνάντηση εθιμοτυπίας με τη νέα Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, πραγματοποίησε την Τετάρτη (07/10) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης καλωσόρισε στην Ελλάδα τη νέα πρέσβη και της ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά της, ενώ σημείωσε την ήδη πολύ στενή συνεργασία που έχουν, παραδοσιακά οι δύο χώρες. Όπως τόνισε, η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν μία ισχυρή και στρατηγική σχέση, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη στενή συνεργασία.

Στη συνάντηση τους τέθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ασφάλειας, επισημαίνοντας πως αποτελεί κύρια προτεραιότητα δεδομένων των σύνθετων γεωπολιτκών εξελίξεων, όπως επίσης και θέματα περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του βίαιου εξτρεμισμού και της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης, που απαιτούν διακρατική αντιμετώπιση και άμεση ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών.

Τέλος, συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας σε σημαντικούς τομείς, όπως η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η διαχείριση κρίσεων, η καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, καθώς και άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

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Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Αποστολής στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, Doron Lebovich.