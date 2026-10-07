Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η στρατηγική αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Συνάντηση με τον Γάλλο πρέσβη στην Ελλάδα Νικόλα Κασσιανίδη, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών να βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική τεχνολογία, την καινοτομία και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η συνεργασία Αθήνας και Παρισιού αποτελεί σταθερό πυλώνα της ελληνικής αμυντικής πολιτικής, ενώ η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών δεσμών συνδέεται και με τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε ο Νίκος Δένδιας «συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την αμυντική τεχνολογία και την ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Η Ελλάδα και η Γαλλία, ως χώρες με ισχυρό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν κοινό συμφέρον και κοινή ευθύνη να συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.»

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

{https://x.com/nikosdendias/status/2107837224884568130?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}