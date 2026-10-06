Η είδηση είναι... γκαραντί!

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν λειτούργησε καθ΄ υπόδειξη του Μαξίμου όταν το πρωί της Τρίτης επιτέθηκε στον υπουργό Άμυνας για την απουσία του από την εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ.

Το Μαξίμου, ωστόσο, δεν φαίνεται να πολυστενοχωρήθηκε από την επίθεση. Φαίνεται και από τη στήριξη που βρήκε η επίθεση του Άδωνι από «σκληρά» φιλοκυβερνητικά μέσα.

Άλλα κατηγορούσαν τον υπουργό Άμυνας γιατί συμφώνησε να είναι στη Σύνοδο την ημέρα που θα εορτάζονταν τα γενέθλια της ΝΔ. Λες και το ήξερε ότι η εκδήλωση θα γινόταν όχι την ημέρα των γενεθλίων του κόμματος αλλά την επομένη!

Άλλα γιατί δεν έστειλε στη Σύνοδο τον υφυπουργό του –παρότι οι υπόλοιπες πέντε χώρες συμμετείχαν με τον υπουργό Άμυνας της καθεμίας– ώστε να παραμείνει ο ίδιος στην Αθήνα και να συμμετάσχει στον εορτασμό των γενεθλίων!

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Όπως πληροφορείται η στήλη, ο Νίκος Δένδιας δεν πρόκειται να απαντήσει στον υπουργό Υγείας.

Αν και το ερώτημα είναι πώς θα σχολιάσει η κυβέρνηση την τοποθέτηση Γεωργιάδη όταν κληθεί ο εκπρόσωπός της να το πράξει...

Β.Σκ.