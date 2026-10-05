«Αν πιστεύεις σε κάτι, θα γίνει. Και σήμερα εδώ γίνεται ένα μικρό θαύμα», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τον πρώτο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος». Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε στο νησί, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 82 ετών από το Επαναστατικό Απελευθερωτικό Κίνημα της Καρπάθου.

Η εγκατάσταση του αξονικού τομογράφου αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υγειονομικής φροντίδας κατοίκων και επισκεπτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου, στο νησί δεν υπάρχει άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που να παρέχει υπηρεσίες ακτινοδιάγνωσης.

«Αν πιστεύεις σε κάτι, θα γίνει. Και σήμερα εδώ γίνεται ένα μικρό θαύμα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στον αξονικό τομογράφο και στη δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. «Τη ζωή των ανθρώπων την αλλάζουν οι πράξεις», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αποτελεί χρέος της πολιτείας να παρέχει στους πολίτες των απομακρυσμένων περιοχών το αίσθημα της υγειονομικής ασφάλειας. «Το νοσοκομείο της Καρπάθου μας ενδιαφέρει και θέλουμε να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο», ανέφερε.

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τον αξονικό τομογράφο ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026, ενώ η εγκατάσταση του μηχανήματος και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο. Εντός των προσεχών ημερών προβλέπεται η σύναψη σύμβασης με ιατρό ακτινοδιαγνώστη, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη και την εύρυθμη λειτουργία του.

Παράλληλα, έως το τέλος του 2027 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Η μονάδα θα διαθέτει κύριο χώρο αιμοκάθαρσης πέντε θέσεων, θάλαμο απομόνωσης δύο θέσεων και χώρους λειτουργικής υποστήριξης, με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό.

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Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας για τα έργα που υλοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα και διαβεβαίωσε ότι το Νοσοκομείο Καρπάθου θα παραμείνει ψηλά στις προτεραιότητες της περιφέρειας, αναφερόμενος και στη συμβολή της στο έργο της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

Στα εγκαίνια παρέστησαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της ΝΔ Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής, η έπαρχος Καρπάθου και Κάσου Πόπη Νικολαΐδου και η διοικήτρια του νοσοκομείου Θάλεια Μηνακούλη.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μενετών, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου. Το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944 και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2107046999732183445}