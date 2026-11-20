Οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται σχεδόν σε όλους τους 61 συμμετέχοντες στη δοκιμή, στους οποίους είχε πρόσφατα διαγνωστεί προχωρημένος καρκίνος του παγκρέατος, με μεταστάσεις σε άλλα όργανα.

Ειδικοί μιλούν για τη μεγαλύτερη επιστημονική πρόοδο εδώ και δεκαετίες στη θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας: ένα χάπι που λαμβάνεται καθημερινά και φαίνεται ότι μπορεί να συρρικνώσει, ακόμη και να εξαφανίσει, τους όγκους σε ορισμένους ασθενείς που πάσχουν από μία από τις πιο θανατηφόρες και δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές καρκίνου.

Σε κλινικές δοκιμές αρχικού σταδίου, ο καρκίνος δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμος στις απεικονιστικές εξετάσεις σε έναν στους 12 ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο daraxonrasib σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

Οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται σχεδόν σε όλους τους 61 συμμετέχοντες, στους οποίους είχε πρόσφατα διαγνωστεί προχωρημένος καρκίνος του παγκρέατος, με μεταστάσεις σε άλλα όργανα.

Ωστόσο, οι γιατροί τονίζουν ότι απέχουμε ακόμη πολύ από το να γνωρίζουμε για πόσο διάστημα το φάρμακο μπορεί να κρατήσει υπό έλεγχο τη νόσο και πως δεν πρέπει να θεωρείται θεραπεία που οδηγεί στην ίαση.

Εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα

Η οργάνωση Cancer Research UK χαρακτήρισε τα ευρήματα «τη μεγαλύτερη πρόοδο εδώ και δεκαετίες» για τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος.

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Ο δρ Σαμ Γκόντφρεϊ, από την οργάνωση, δήλωσε στο BBC News ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. «Αυτό που κατάφερε να κάνει το νέο φάρμακο είναι να βρει έναν τρόπο να στοχεύσει φαρμακευτικά κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί με φάρμακα. Επιτέλους, βλέπουμε πρόοδο στον καρκίνο του παγκρέατος, μια πρόοδο που έχει καθυστερήσει υπερβολικά».

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι δύσκολος στην αντιμετώπισή του και παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης από όλους τους συνηθισμένους τύπους καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν και η χημειοθεραπεία μπορεί να συρρικνώσει κάπως τους όγκους, ο καρκίνος συχνά αρχίζει και πάλι να αναπτύσσεται. Οι περισσότεροι ασθενείς με προχωρημένη νόσο επιβιώνουν για μήνες.

Οι γιατροί ελπίζουν ότι η νέα θεραπεία μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς περισσότερο χρόνο ζωής, ακόμη κι αν δεν καταφέρει να εξαλείψει οριστικά τον καρκίνο.

Η κλινική δοκιμή παρακολούθησε τους ασθενείς για διάστημα κατά μέσο όρο ενάμιση έτους, ενώ σε ορισμένους από αυτούς ο καρκίνος δεν επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για να διαπιστωθεί εάν κάποιοι από αυτούς τους καρκίνους μπορούν να τεθούν σε ύφεση και για πόσο χρονικό διάστημα.

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής φάσης Ι/ΙΙ:

Οι όγκοι σταμάτησαν να αναπτύσσονται στο 90% των ασθενών.

Πάνω από το 60% των ασθενών παρουσίασε συρρίκνωση ή εξαφάνιση των όγκων.

Σε περίπου 8% των ασθενών, δηλαδή σε έναν στους 12, οι όγκοι έγιναν μη ανιχνεύσιμοι στις αξονικές τομογραφίες.

Το φάρμακο

Το daraxonrasib είναι ένα φάρμακο που αναστέλλει τη δράση της πρωτεΐνης KRAS και έχει ήδη λάβει έγκριση στις ΗΠΑ. Λειτουργεί προσκολλώμενο σε συγκεκριμένες μεταλλάξεις, γνωστές ως RAS, και απενεργοποιώντας τες. Οι μεταλλάξεις αυτές εντοπίζονται στην πλειονότητα των καρκίνων του παγκρέατος και ευθύνονται για την ανάπτυξη των όγκων.

Δεκάδες άλλοι τύποι καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του πνεύμονα και των ωοθηκών, μπορεί να παρουσιάζουν παρόμοιες μεταλλάξεις. Αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο και για πολλούς άλλους ασθενείς.

Σύμφωνα με την Cancer Research UK, κάθε χρόνο στη Βρετανία διαγιγνώσκονται περίπου 11.500 νέα περιστατικά της νόσου, ενώ καταγράφονται περίπου 10.200 θάνατοι.

Συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών)

Κνησμό στο δέρμα

Σκούρο χρώμα στα ούρα

Ανοιχτόχρωμα κόπρανα

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Κόπωση

Αυξημένη θερμοκρασία ή πυρετό

Με πληροφορίες από BBC