«Και εγώ είχα (σ.σ. υποχρεώσεις) αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δεν άφησε ασχολίαστη ο Άδωνις Γεωργιάδης την απουσία του Νίκου Δένδια από τη χθεσινή εκδήλωση για τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Ο υπουργός Υγείας άδραξε την ευκαιρία και επιτέθηκε για άλλη μία φορά στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος υπενθυμίζουμε είχε διοργανώσει τη δική του εκδήλωση την περασμένη Παρασκευή (2/10) στο «Akanthus Summer Club» που ήταν κάτι παραπάνω από μαζική.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε ανάρτησή του πως για να βρίσκεται στη «γαλάζια» εκδήλωση επέστρεψε αεροπορικώς από την Κάρπαθο, τονίζοντας ότι απορεί με ορισμένους συναδέλφους του που δεν έδωσαν το «παρών» επειδή είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.

«Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις….Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…», ανέφερε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια, ο οποίος χθες βρισκόταν στη Βενετία για τη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Ιnitiative), σε επίπεδο υπουργών Άμυνας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χθες είχα μία πραγματικά γεμάτη μέρα. Πετάξαμε πρωί πρωί για να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου Αξονικού Τομογράφου που τοποθετήσαμε με τον Γιώργο Χατζημάρκο στο Νοσοκομείο Καρπάθου, το οποίο έχει γίνει καταπληκτικό και φτιάχνουμε και μονάδα Τεχνητού Νεφρού για να μήν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μετά υποδεχθήκαμε την ΑΕ τον ΠτΔ κ. Τασούλα και τον ακολουθήσαμε κατά τις τελετές για την επέτειο της Επαναστάσεως της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου 1944, που οδήγησε στην απελευθέρωση της.

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Αν και σε λίγο πετάω από Ρόδο για Κάλυμνο, διότι εκεί σήμερα θα κάνουμε κάτι το πραγματικά πρωτοποριακό, επέστρεψα χθες το απόγευμα στην Αθήνα για συνεορτάσω με όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισες τα 52α γενέθλια της Παρατάξεώς μας. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις….Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα….

Το βράδυ λοιπόν μετά την φανταστική μας εορτή πέταξα για Ρόδο για να φύγω τώρα για Κάλυμνο. Εκεί θα μεταφέρουμε σήμερα από την Ρόδο ολόκληρη την χειρουργική ομάδα της Ορθοπεδικής κλινικής του κ. Σοκορέλου. Έτσι όλοι οι ασθενείς της Καλύμνου που χρειάζονται ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση αντί να μετακινηθούν προς την Ρόδο, θα τους χειρουργήσουμε επί τόπου στο νησί τους για να μην ταλαιπωρηθούν. Το ΕΣΥ πλέον δεν περιμένει να πας εσύ σε αυτό, αλλά έρχεται του ΕΣΥ σε σένα. Αυτή είναι η νέα μας φιλοσοφία. Συνεχίζουμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών!».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2107321935176540667}