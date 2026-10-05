Στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του βρέθηκε η πιθανότητα παραχώρησης δύο ιταλικών ναρκοθηρευτικών.

Στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION), που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία με οικοδεσπότη τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, συμμετείχε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Δένδιας είχε διμερή συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών.

Κατά τη διάρκεια της υπουργικής συνάντησης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου.

{https://x.com/NikosDendias/status/2107138830910255144}

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και η ανάγκη για μια ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», την οποία η Ελλάδα σχεδιάζει ήδη στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος της Ατζέντας 2030.

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ελλάδα, με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας. Βασικό σημείο αναφοράς της ελληνικής προσέγγισης, όπως υπογράμμισε, παραμένει το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Πρόσκληση Δένδια στον Σλοβένο ομόλογό του

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον Σλοβένο ομόλογό του, ο οποίος τον κάλεσε στην περιφερειακή πρωτοβουλία πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας των υπουργείων Άμυνας χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEDM. ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί την Ελλάδα.

«Συναντήθηκα σήμερα, στα πλαίσια της Συνόδου των υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION), με τον υπουργό Άμυνας της Σλοβενίας, κ. Valentin Hajdinjak, με τον οποίο συζητήσαμε για την ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων των χωρών μας. Ο Σλοβένος ομόλογός μου με προσκάλεσε στην Υπουργική Σύνοδο SEDM - της οποίας η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία - που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία. Με τη σειρά μου προσκάλεσα τον Σλοβένο ομόλογό μου να επισκεφτεί την Ελλάδα».

{https://x.com/NikosDendias/status/2107157647313006851}