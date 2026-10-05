Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών.

Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα τα 52α γενέθλιά της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ερμού, στην Αθήνα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό δελτίο Τύπου του κόμματος, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στο χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών, που συμπίπτουν άλλωστε και με τα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Έτσι, σε όλο τον χώρο θα υπάρχουν οθόνες, στις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες και άλλες σημαντικές στιγμές της Παράταξης.

Σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Πέραν των ιστορικών φωτογραφιών, θα εκτεθούν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η γιορτή θα περιλαμβάνει και διαδραστικά events. Ξεχωρίζουν οθόνες με κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», τύπου multiple choice, με ερωτήσεις που προέρχονται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα, αλλά και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες.

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Επίσης, κάθε παρευρισκόμενος θα μπορεί μέσω της τεχνολογίας, σε ειδικά διαμορφωμένο booth, να μεταφερθεί σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα υπάρχει και 360 photo booth, όπου όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.

Σε κεντρικό σημείο στο χώρο της εκδήλωσης, θα δεσπόζει ένας τοίχος που θα γράφει «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γράψουν τη δική τους απάντηση και ο οποίος στη συνέχεια θα τοποθετηθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μοσχάτο.

Από τη ΝΔ υπογραμμίζεται ότι «σκοπός του φρέσκου και πρωτότυπου φετινού εορτασμού, είναι να συνδυαστεί η αναδρομή στην ιστορία της Παράταξης με τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας μια βιωματική εμπειρία που για πρώτη φορά διοργανώνεται από πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα».