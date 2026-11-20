Λίγο έμεινε για να τελειώσουν οι προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων της ΣΤ’ σειράς. Εμείς σήμερα συγκεντρώσαμε 25 ερωτήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως τέθηκαν στο Εφετείο Αθηνών, με σύντομες απαντήσεις για όσους εξετάζονται τις επόμενες ημέρες.

Οι προφορικές εξετάσεις του 6ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) για την εισαγωγή δικαστικών υπαλλήλων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Εφετείο Αθηνών. Τι ακριβώς ρωτούν οι εξεταστές και πόσο απαιτητικές είναι οι ερωτήσεις;

Σήμερα συγκεντρώσαμε 25 πραγματικές ερωτήσεις από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), όπως μας μεταφέρθηκαν από υποψηφίους συνοδευόμενες από σύντομες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες, πολλές από αυτές αναμενόμενες και γνώριμες από προηγούμενες επαναλήψεις μας.

Σε όσους ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους, ευχόμαστε ολόψυχα καλά αποτελέσματα! Σε όσους περιμένουν ακόμη τη σειρά τους, καλή δύναμη, ψυχραιμία και επιτυχία!

Και να θυμάστε: δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα, χρειάζεται να εξηγήσετε με σαφήνεια και σιγουριά αυτά που ήδη γνωρίζετε.

1. Ποια είναι τα ποινικά δικαστήρια;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα πλημμελειοδικεία, τα δικαστήρια ανηλίκων, τα μικτά ορκωτά δικαστήρια και εφετεία, τα εφετεία και ο Άρειος Πάγος.

2. Ποιοι είναι οι διάδικοι στην ποινική δίκη;

Διάδικοι είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας.

3. Ποιοι αγορεύουν; (ή τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία;)

Όταν τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία, τον λόγο παίρνει ο εισαγγελέας, έπειτα ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας (χωρίς να επεκταθεί στην ποινή) και τέλος ο κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του μιλά πάντοτε τελευταίος.

4. Τι σημαίνει τεκμήριο αθωότητας;

Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με τον νόμο.

5. Ποια είναι τα δικαιώματα του κατηγορουμένου;

Ενημερώνεται αμέσως τουλάχιστον για: α) το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο, β) το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικών συμβουλών, γ) το δικαίωμα ενημέρωσης για την κατηγορία, δ) το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης και ε) το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης.

6. Πόσους συνήγορους μπορεί να έχει ο διάδικος στην προδικασία και πόσους στο ακροατήριο;

Όχι περισσότερους από δύο στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.

7. Τι σημαίνει η αρχή της δημοσιότητας της δίκης;

Η συζήτηση στο ακροατήριο και η απαγγελία της απόφασης γίνονται δημόσια σε όλα τα ποινικά δικαστήρια και επιτρέπεται στον καθένα να παρακολουθεί ανεμπόδιστα τις συνεδριάσεις. Τα δικαστήρια ανηλίκων συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών.

8. Ποια πρόσωπα δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων;

α) οι αρχηγοί των ξένων κρατών, β) οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, γ) το προσωπικό της διπλωματικής αντιπροσωπείας ξένου κράτους που είναι διαπιστευμένο στην Ελλάδα, δ) τα μέλη της οικογένειας των προσώπων των στοιχεία α’ και β’ που κατοικούν μαζί τους, ε) το υπηρετικό προσωπικό των ίδιων προσώπων, όταν έχει την ίδια υπηκοότητα και στ) όλα τα άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας.

9. Ποια δικαστήρια δικάζουν τα κακουργήματα;

Το μικτό ορκωτό δικαστήριο, το μικτό ορκωτό εφετείο, το μονομελές εφετείο και το τριμελές εφετείο. Το τριμελές εφετείο διακρίνεται ιεραρχικά α) σε αυτό που δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων τριμελούς εφετείου, β) σε αυτό που δικάζει κακουργήματα σε πρώτο βαθμό και εφέσεις κατά αποφάσεων μονομελούς εφετείου επί κακουργημάτων, γ) σε αυτό που δικάζει εφέσεις κατά πλημμελημάτων.

10. Ποια είναι τα δικαστήρια ανηλίκων;

Το μονομελές δικαστήριο ανηλίκων (ένας πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης, που ορίζεται δικαστής ανηλίκων), το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων (ο δικαστής ανηλίκων και δύο πρωτοδίκες) και το εφετείο ανηλίκων (ο εφέτης ανηλίκων και δύο άλλοι εφέτες).

11. Ποια είναι η συγκρότηση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου;

Ο πρόεδρος πρωτοδικών ή αναπληρωτής, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ένορκοι. Καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί ο εισαγγελέας εφετών ή άλλος εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας του ίδιου εφετείου, που μπορεί να τα αναθέσει σε εισαγγελέα πρωτοδικών. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου.

12. Ποιοι δεν μπορούν να είναι ένορκοι;

α) ισοβίως: οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος και βαθμού και οι μοναχοί, β) προσωρινά και όσο διαρκεί η ιδιότητά τους: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, οι βουλευτές, οι καθηγητές πανεπιστημίων κάθε βαθμίδας, οι Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι ισόβιοι δικαστικοί λειτουργοί κάθε κατηγορίας και οι πάρεδροι, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι κοινοτήτων και οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών.

13. Ποιοι ορκίζονται και ποιοι δεν ορκίζονται; Ορκίζεται ο κατηγορούμενος;

Ορκίζεται κάθε μάρτυρας πριν εξετασθεί στο ακροατήριο. Οι κληρικοί δεν ορκίζονται, δίνουν διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους. Χωρίς όρκο εξετάζονται όσοι: α) δεν συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος, β) έχουν προφανώς εξασθενημένη τη διάνοια, γ) στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα ή αποστερήθηκαν θέσεις και αξιώματα εξαιτίας καταδίκης, δ) παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας, ε) δικαιούνται χρηματική αμοιβή για την καταμήνυση. Ο κατηγορούμενος δεν ορκίζεται, καλείται να απολογηθεί και μπορεί να αρνηθεί να απολογηθεί ή να απαντήσει.

14. Πώς παρίσταται ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο;

Οφείλει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως και μπορεί να διορίζει συνήγορο. Σε πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται από συνήγορο, τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του, τότε θεωρείται παρών. Υποχρεωτικά διορίζεται συνήγορος μόνο στα κακουργήματα και στα πλημμελήματα με επαπειλούμενη φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών ή αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου. Αν δεν εμφανιστεί ούτε εκπροσωπείται, δικάζεται σαν να ήταν παρών, εφόσον έχει νομίμως κλητευθεί και ενημερωθεί ότι θα δικαστεί ερήμην.

15. Παρίσταται ο κατηγορούμενος, αλλά από τους 6 μάρτυρες λείπουν οι 5. Τι κάνει το δικαστήριο;

Αν η μαρτυρία κρίνεται αναγκαία και ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά, διατάσσει υποχρεωτικά διακοπή της δίκης έως οκτώ το πολύ ημέρες και βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων. Αν δεν κρατείται κανείς προσωρινά, το δικαστήριο, αν κρίνει αναγκαία την αναβολή, αναβάλλει τη συζήτηση.

16. Τι είναι ο συμψηφισμός της προσωρινής κράτησης;

Το δικαστήριο αφαιρεί από την ποινή που επιβλήθηκε τον χρόνο της προσωρινής κράτησης του καταδικασμένου. Αν παρέλειψε να τον αφαιρέσει, μπορεί να το πράξει με μεταγενέστερη απόφασή του, με αίτηση του καταδίκου ή του εισαγγελέα.

17. Ποιος συντάσσει και ποιος υπογράφει τα πρακτικά και την απόφαση;

Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα, με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Καθαρογράφονται μέσα σε οκτώ ημέρες και υπογράφονται από τον γραμματέα και τον δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Η απόφαση συντάσσεται γραπτώς και υπογράφεται με τον ίδιο τρόπο, μέσα σε οκτώ ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας καθαρογραφής των πρακτικών.

18. Ποιος εκτελεί την ποινική απόφαση;

Για την εκτέλεση φροντίζει αυτεπαγγέλτως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που την έχει εκδώσει. Η αθωωτική απόφαση εκτελείται μόλις απαγγελθεί.

19. Τι δικάζει ο Άρειος Πάγος;

Ως ακυρωτικό δικαστήριο δικάζει τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των αποφάσεων και βουλευμάτων, σε πενταμελή και τριμελή σύνθεση αντίστοιχα. Ως συμβούλιο αποφασίζει για θέματα επανάληψης της διαδικασίας, έκδοσης και εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

20. Ποια είναι τα ένδικα μέσα στην ποινική δίκη;

α) η έφεση και β) η αίτηση για αναίρεση. Ένδικο μέσο ασκεί μόνο εκείνος στον οποίο ο νόμος δίνει ρητά το δικαίωμα και εφόσον έχει συμφέρον.

21. Σε περίπτωση έγκλησης, τι κάνει ο εγκαλών στο ακροατήριο; Πώς λέγεται η δήλωση;

Δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η έγκληση μόνη της δεν εξομοιώνεται με τη δήλωση αυτή. Γίνεται στην έγκληση ή με άλλο έγγραφο έως την περάτωση της ανάκρισης, στο ακροατήριο η δήλωση που γίνεται από συνήγορο καταχωρίζεται στα πρακτικά. Είναι απαράδεκτη αν δεν περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης. Αν η δίωξη ασκήθηκε χωρίς έγκληση, η σχετική με την έγκληση δήλωση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθμό.

22. Χρειάζεται παράβολο για την έγκληση;

Ναι, για τα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα ο εγκαλών καταθέτει παράβολο εκατό (100) ευρώ.

23. Η έγκληση απορρίφθηκε με διάταξη του εισαγγελέα. Τι μπορεί να κάνει ο εγκαλών;

Να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της διάταξης. Καταθέτει παράβολο 350 ευρώ. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή, παραγγέλλει προκαταρκτική εξέταση ή άσκηση ποινικής δίωξης και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου.

24. Βγαίνει αθωωτική απόφαση και ο εισαγγελέας διαφωνεί. Τι κάνει;

Μπορεί να ασκήσει έφεση. Κατά αθωωτικής απόφασης μικτού ορκωτού δικαστηρίου και τριμελούς εφετείου για κακουργήματα την ασκεί ο εισαγγελέας εφετών, εφόσον η απόφαση δεν είναι ομόφωνη και η μειοψηφία ήταν υπέρ της ενοχής. Η έφεση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα στη σχετική έκθεση, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

25. Υπάρχουν τυπικά λάθη σε δικαστική απόφαση, τι γίνεται;

Όταν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση διατάσσει, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή διαδίκου, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, εφόσον δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή. Για τα πρακτικά, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί μέσα σε είκοσι ημέρες από την καταχώρισή τους στο ειδικό βιβλίο.