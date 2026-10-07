Για συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας.

Παρουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο,ο οποίος έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα, επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program - SPP) και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Η υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων μεταξύ Ελλάδας και Φλόριντα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτικοί ελιγμοί, υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας, αεράμυνα και αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση καταστροφών, Διάστημα και κυβερνοεπιχειρήσεις.

Παράλληλα, η συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.

Στα επόμενη βήματα της συμφωνίας αναμένεται η περαιτέρω εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας, η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, η ανταλλαγή επισκέψεων και η σταδιακή υλοποίηση συνεκπαιδεύσεων και λοιπών δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει το υπουργέιο Άμυνας.

Την επιστολή υπέγραψαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Διοικητής της Εθνοφρουράς της Florida Υποστράτηγος John Haas ενώ στην τελετή υπογραφής παρέστησαν, επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνιος Αλεξανδρίδης, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κϊμπερλι Γκιλφόιλ και αρμόδιοι επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Δένδιας: Στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ

Μετά την υπογραφή της Επιστολής ο Νίκος Δένδιας σημείωσε πως η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο «εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει τη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία.

Σημείωσε ότι η συμφωνία που υπογράφηκε «δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνέχισε λέγοντας πως «όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μάς δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα».

{https://x.com/NikosDendias/status/2107799253816922307}