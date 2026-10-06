Ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο θα παραστούν την Τετάρτη στις 12:30 στο Conrad Athens The Ilisian για την υπογραφή της συμφωνίας από από τον Α/ΓΕΕΘΑ και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Στην υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων για τη συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων θα βρεθεί μαζί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο ΥΕΘΑ θα παραστεί την Τετάρτη στις 12:30 στο Conrad Athens The Ilisian μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο για την υπογραφή της συμφωνίας από από τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Υποστράτηγο John Haas.

Η Επιστολή Προθέσεων αφορά στη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

ΟΜάρκο Ρούμπιο φτάνει την Τρίτη στην Αθήνα και θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, την Τετάρτη (7 Οκτωβρίου) στις 9:00 π.μ.. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στις 9:30 π.μ. και στις 10:00 π.μ., οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ στις 7:00 μ.μ. ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ως μια από τις πλέον συμβολικές στιγμές της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών αξιολογείται η ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει στην Πνύκα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Στρατηγικού Διαλόγου, ενώ στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται να παραθέσει δείπνο προς τιμήν του σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.