«Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο.

Απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης έως και το πρωί της Πέμπτης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο κέντρο της Αθήνας έχουν «επιστρατευθεί» χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα κορυφωθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, αλλά και οι Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και όπου αλλού χρειαστεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες.

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Μικρές διακοπές στο Μετρό

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού που θέλει να κινηθεί στο κέντρο της Αθήνας, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Με απόφαση της αστυνομίας απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η «ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η ΕΛΑΣ συστήνει στους οδηγούς:

- Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

- Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

- Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Οι συναντήσεις του Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη την Τετάρτη (7 Οκτωβρίου) στις 9:00 π.μ., και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στις 9:30 π.μ. Στις 10:00 π.μ., οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ στις 7:00 μ.μ. ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ως μία από τις πλέον συμβολικές στιγμές της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών αξιολογείται η ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει στην Πνύκα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Στρατηγικού Διαλόγου ενώ στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται να παραθέσει δείπνο προς τιμήν του σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.