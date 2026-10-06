Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 7:30 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος.

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα το απόγευμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συγκέντρωση του ΚΚΕ και εργατικών σωματείων στο Σύνταγμα για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 7:30 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος, με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη Ρούμπιο και στον νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.

Τι ώρα κλείνουν οι δρόμοι στο Σύνταγμα

Οι παρεμβάσεις στους δρόμους ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ενώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση στην κυκλοφορία αναμένεται την Τετάρτη.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας, στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, αλλά και σε άλλα σημεία όπου κριθεί απαραίτητο.

Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται και θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στο κέντρο την Τετάρτη και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

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Η συγκέντρωση για τον Ρούμπιο

Το ΠΑΜΕ χαρακτηρίζει τον Ρούμπιο «ανεπιθύμητο» και καλεί σε μαζική συμμετοχή, ζητώντας «έξω οι βάσεις του θανάτου» και καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Σύμφωνα με το ΠΑΜΕ, ο νέος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ βαθαίνει ακόμη περισσότερο την εμπλοκή της χώρας στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, ενώ υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει συναίνεση για νέες βάσεις, πολεμικές αποστολές και θυσίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΕΔΥΕ καλεί σε αγώνα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς, το κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων, την επιστροφή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων και τη μη χρήση των υποδομών της χώρας ως ορμητηρίων πολέμου.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί επίσης σε Πάτρα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα, Ηγουμενίτσα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μυτιλήνη, Πρέβεζα, Σάμο και Χίο την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Χανιά, ενώ την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Αργοστόλι.

Απαγόρευση συναθροίσεων

Παράλληλα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση και μηχανοκίνητη πορεία από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο λόγω κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα και την ιδιοκτησία, καθώς και για την κοινωνικοοικονομική ζωή της πρωτεύουσας.