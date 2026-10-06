Η επίσκεψη Ρούμπιο φέρνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με το κέντρο της Αθήνας να μεταμορφώνεται σε «φρούριο» καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν:

γύρω από την Πλατεία Συντάγματος ,

, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας , Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας ,

, και , στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια άλλα σημεία κριθεί απαραίτητο.

Οι περιορισμοί αυτοί θα ενεργοποιούνται ή θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ η Τροχαία συνιστά στους πολίτες να αποφύγουν εντελώς τη διέλευση με οχήματα από το κέντρο την Τετάρτη και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Όσοι κινηθούν στην περιοχή οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων.