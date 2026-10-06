Κυκλοφοριακός χάρτης «εξπρές» και απαγόρευση διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.

Σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν σαρωτικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ολικό «μπλόκο» σε δημόσιες συναθροίσεις.

Χιλιάδες αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες επιστρατεύονται για την ασφάλεια της επίσκεψης, ενώ από αέρος θα συνδράμουν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σε μια προσπάθεια περιορισμού της ταλαιπωρίας των πολιτών, οι αρχές σχεδιάζουν το κλείσιμο των σταθμών του Μετρό μόνο για μικρά, απολύτως αναγκαία χρονικά διαστήματα. Μάλιστα, ο σταθμός «Ευαγγελισμός» προβλέπεται να παραμείνει ανοικτός καθ' όλη τη διάρκεια των μέτρων, λόγω της εγγύτητάς του στο ομώνυμο νοσοκομείο.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Οι παρεμβάσεις στους δρόμους ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα και θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την κατάσταση να κορυφώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, καθώς και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας, στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια άλλα σημεία κριθεί απαραίτητο. Οι περιορισμοί αυτοί θα ενεργοποιούνται ή θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με τις συνθήκες.

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Η Τροχαία συνιστά στους πολίτες να αποφύγουν εντελώς τη διέλευση με οχήματα από το κέντρο την Τετάρτη και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όσοι κινηθούν στην περιοχή οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων.

Απαγόρευση συναθροίσεων

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, παράλληλα, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση και μηχανοκίνητη πορεία από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.

Η απαγόρευση καλύπτει μια ευρεία ζώνη που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο καθώς οι συγκεντρώσεις εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα και την ιδιοκτησία, απειλώντας παράλληλα την κοινωνικοοικονομική ζωή της πρωτεύουσας.