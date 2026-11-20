Η ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση της Alter Ego Media και η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές δημιουργούν προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις.

Τη στρατηγική ανάπτυξης της Alter Ego Media, με στόχο τον διπλασιασμό του μεγέθους της σε ορίζοντα τριετίας, παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Βρέντζος, σε συνεντεύξεις του στην Edison Group, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οίκους επενδυτικών αναλύσεων διεθνώς.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη, στις στοχευμένες εξαγορές και στην αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με παράλληλες επενδύσεις στην τεχνολογία, στα δεδομένα και στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

Στόχος ο διπλασιασμός του Ομίλου μέσα σε τρία χρόνια

Όπως επισήμανε ο Γιάννης Βρέντζος, η ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση της Alter Ego Media και η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές δημιουργούν προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις. Βασικά κριτήρια αποτελούν η αναμενόμενη απόδοση, η διαφοροποίηση των εσόδων και οι συνέργειες με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

«Οι επιχειρήσεις μας δημιουργούν μεγαλύτερη αξία μαζί από όση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν η καθεμία ξεχωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες συνδυαστικής αξιοποίησης τηλεοπτικού, εκδοτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επέκταση πέρα από την ελεύθερη τηλεόραση, με ανάπτυξη υπηρεσιών AVOD, FAST channels, συνδρομητικής τηλεόρασης και streaming. Παράλληλα, στον τομέα παραγωγής περιεχομένου προωθείται η αξιοποίηση της τηλεοπτικής ταινιοθήκης, η επέκταση στον κινηματογράφο και στο animation και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας.

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Η επιτυχία του «Maestro in Blue» μέσω της συνεργασίας με το Netflix ανέδειξε, σύμφωνα με τον ίδιο, τις διεθνείς προοπτικές των ελληνικών παραγωγών. Ο Όμιλος έχει ήδη επενδύσει σε δύο κινηματογραφικές ταινίες και έχει δημιουργήσει τμήμα διεθνών πωλήσεων, ενώ σχεδιάζει τη συμμετοχή του σε κοινή πλατφόρμα streaming με τους ομίλους ANT1 και Motor Oil.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες πηγές εσόδων

Στον εκδοτικό τομέα, η στρατηγική επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την επένδυση στα NEWSIT και TLIFE να διευρύνει την παρουσία του Ομίλου. Ψηφιακές συνδρομές, affiliate marketing και εκδηλώσεις αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα.

Στη ζωντανή ψυχαγωγία, η Stages Network και η More.gr δημιουργούν δυνατότητες ανάπτυξης μέσω θεατρικών και μουσικών παραγωγών και ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων, αξιοποιώντας παράλληλα την προβολή από τα μέσα του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι τομείς Broadcasting και Content Creation θα παρουσιάζονται χωριστά στα οικονομικά αποτελέσματα.

Τέλος, ο Γιάννης Βρέντζος υπογράμμισε ότι η ισχυρή οικονομική θέση και οι ταμειακές ροές επιτρέπουν τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης παράλληλα με τη συνέχιση της διανομής μερισμάτων, εκφράζοντας την προσδοκία για σταδιακή αύξησή τους όσο ενισχύεται η κερδοφορία.