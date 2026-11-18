Η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητα είναι παράγοντες που κάνουν τη διαφορά, ανάλογα με τους στόχους του καθενός.

Δύο από τις πιο προσιτές μορφές σωματικής άσκησης βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Το τρέξιμο καίει περισσότερες θερμίδες σε λιγότερο χρόνο, ωστόσο, το περπάτημα αποδεικνύεται εξίσου αποτελεσματικό στην καύση λίπους, εφόσον συνδυάζεται με σωστή διατροφή.

Η Άντρεα Μάρκιν, φυσικοθεραπεύτρια και διατροφολόγος, συνοψίζει τις διαφορές μεταξύ των δύο επιλογών: «Το τρέξιμο είναι μια δραστηριότητα υψηλότερης έντασης και μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενεργειακή δαπάνη σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το περπάτημα, ωστόσο, αποτελεί μια εξαιρετικά πολύτιμη μορφή άσκησης, η οποία είναι συχνά πιο προσιτή και πιο εύκολο να ενταχθεί σταθερά στην καθημερινότητα», δήλωσε, σύμφωνα με το EatingWell.

Τρεις ώρες περπάτημα την εβδομάδα

Το γρήγορο περπάτημα για τρεις ώρες την εβδομάδα -περίπου 25 λεπτά την ημέρα- επιφέρει βελτιώσεις στη σύσταση του σώματος, συμβάλλοντας στην απώλεια λίπους και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, βάσει μετα-ανάλυσης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Physical Activity and Health.

Επιπλέον, η αύξηση της καθημερινής κινητικότητας - όπως το ανέβασμα σκάλας, η στάθμευση του αυτοκινήτου πιο μακριά από τον προορισμό ή η μετάβαση στην εργασία με τα πόδια - έχει επίσης αποδειχθεί ότι συμβάλλει θετικά στον έλεγχο του βάρους.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Obesity διαπίστωσε ότι η ενσωμάτωση περισσότερης σωματικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα, μέσα από απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής, συμβάλλει στην απώλεια βάρους σε υπέρβαρους ενήλικες.

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Η διατροφολόγος Πέιτον Μπρούερ συνοψίζει: «Το περπάτημα, σε συνδυασμό με συνειδητές διατροφικές επιλογές, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την απώλεια βάρους», δήλωσε στο EatingWell.

Το τρέξιμο καίει περισσότερες θερμίδες

Το τρέξιμο προκαλεί μεγαλύτερη κατανάλωση οξυγόνου μετά την άσκηση (EPOC), το γνωστό φαινόμενο «afterburn». Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία ο οργανισμός συνεχίζει να καταναλώνει ενέργεια ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης.

Η Σίντι Ντάλοου, διδάκτωρ επιστημών και διατροφολόγος, επισημαίνει επίσης ότι «το συστηματικό τρέξιμο συμβάλλει στην απώλεια βάρους, μειώνοντας τόσο το συνολικό σωματικό λίπος όσο και το σπλαχνικό».

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Physiological Anthropology και παρακολούθησε άτομα ηλικίας 18 έως 65 ετών επιβεβαίωσε ότι η τακτική ενασχόληση με το τρέξιμο οδηγεί σε σημαντική μείωση της συνολικής λιπώδους μάζας.

Ωστόσο, η Μπρούερ προειδοποιεί ότι το τρέξιμο επιβαρύνει περισσότερο το μυοσκελετικό σύστημα, απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης και μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο για όσους ξεκινούν τώρα να γυμνάζονται.

«Αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την απώλεια βάρους, όταν έχει προηγουμένως δημιουργηθεί μια βασική φυσική κατάσταση», διευκρινίζει.

Η διάρκεια της άσκησης έχει σημασία

Ανεξάρτητα από τη μορφή άσκησης που επιλέγει κανείς, ο συνολικός χρόνος δραστηριότητας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open διαπίστωσε ότι η αερόβια άσκηση διάρκειας 150 έως 300 λεπτών την εβδομάδα συνδέεται με μεγαλύτερη απώλεια βάρους στους ενήλικες.

Οι οδηγίες συνιστούν συνδυασμό με τουλάχιστον δύο ημέρες προπόνησης ενδυνάμωσης.

Η προπόνηση με αντιστάσεις αποτελεί, άλλωστε, ένα στοιχείο που δεν θα πρέπει να απουσιάζει από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκησης.

«Δεν θα αντιμετώπιζα το περπάτημα ή το τρέξιμο ως το σύνολο ενός προγράμματος άσκησης», προειδοποιεί η Μάρκιν.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Endocrinology κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προπόνηση με αντιστάσεις αποτελεί βασική στρατηγική για την επίτευξη ποιοτικής απώλειας βάρους, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στη βελτίωση της σύστασης του σώματος, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Με πληροφορίες από infobae.com