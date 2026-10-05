Η δήλωση Ρούμπιο λίγο πριν την άφιξή του στην Αθήνα.

Στη σημασία της συμμαχικής σχέσης Αθήνας-Ουάσινγκτον στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δύο μέρες πριν την επίσκεψή του στην Αθήνα (07/10).

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο.

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Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί, μεταξύ άλλων, της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

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Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων ενόψει άφιξης Ρούμπιο

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου δεν περνάει απαρατήρητη στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, συνολικά επτά τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα UAV εντοπίστηκαν στο FIR Αθηνών την Δευτέρα (05/10), πραγματοποιώντας 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η τουρκική δραστηριότητα σημειώθηκε στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ καταγράφηκε και μία εμπλοκή.

Ένας σχηματισμός F-16 και τέσσερα UAV

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στον ελληνικό εναέριο χώρο κινήθηκαν:

1 σχηματισμός, αποτελούμενος από δύο τουρκικά F-16.

1 ATR-72, σε μεμονωμένη πτήση.

4 UAV, επίσης σε μεμονωμένες πτήσεις.

Συνολικά καταγράφηκαν 7 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο F-16 ήταν οπλισμένα.

Από τις επτά παραβάσεις, μία αποδίδεται στα F-16, δύο στο ATR-72 και τέσσερις στα UAV. Αντίστοιχα, από τις εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, δύο πραγματοποιήθηκαν από τα τουρκικά F-16 και επτά από UAV.

Δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους.

Μία εμπλοκή στο Αιγαίο

Κατά τη διάρκεια της τουρκικής δραστηριότητας σημειώθηκε και μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών. Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.