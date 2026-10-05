Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το πρωί της Τετάρτης, 07/10, μέχρι την Πέμπτη, 08/10.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και απαγορεύσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, λόγω των μέτρων για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

{https://x.com/hellenicpolice/status/2107121671614157038}

Πού θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη - Πλουτάρχου - Κλεομένους - Μελίνας Μερκούρη - Κόνιαρη - Αναστασίου Τσόχα - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Καισαρείας - Μιχαλακοπούλου - Αλκμάνος - Ίωνος Δραγούμη - Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου - Ευφρονίου - Ριζάρη.

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Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Παράλληλα, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, με ασφάλεια.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως ΜΑΤ, ΥΑΤ , Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Την ίδια ώρα, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.

Η Αστυνομία συνιστά στους πολίτες να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τις μετακινήσεις του, ενώ σε περίπτωση που κινούνται με τα οχήματά τους στην περιοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.