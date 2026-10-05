Ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας, με επιμέρους συνόδους εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών.

Μεθαύριο, Τετάρτη (7/10), θα πραγματοποιηθεί στο υπ. Εξωτερικών ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ. Σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και ΗΠΑ, Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο, στις 09:00 π.μ., και των δηλώσεών τους προς τον Τύπο στις 09:30 π.μ., οι δύο Υπουργοί θα κηρύξουν, στις 10:00 π.μ., την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ.

Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν μείζονες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

«Ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας, με επιμέρους συνόδους εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα Περιφερειακά Ζητήματα, τους Δεσμούς μεταξύ των δύο Λαών, τις Διεθνείς Εξελίξεις, την Ασφάλεια και την Εφαρμογή του Νόμου, την Ενέργεια, τη Ναυτιλία, την Τεχνολογία, το Εμπόριο και τις Επενδύσεις και την Άμυνα», αναφέρουν σχετικά διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου θα υπογραφούν:

Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ.

Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδος – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας.

Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

«Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στην παρούσα συγκυρία και η διεξαγωγή του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου επιβεβαιώνουν το υψηλότατο επίπεδο και το στρατηγικό βάθος των σχέσεων Ελλάδος–ΗΠΑ, καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα τομέων. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή», συνεχίζουν διπλωματικές πηγές και προσθέτουν:

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«Υπενθυμίζεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδος–ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την τακτική παρακολούθηση και τη συνολική αποτίμηση, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει Στρατηγικούς Διαλόγους με επιλεγμένους εταίρους στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Ο 5ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024. Από την έναρξή του, η διμερής συνεργασία έχει επεκταθεί σημαντικά σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια και οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Πιο πρόσφατα, η Ελλάδα συνέπραξε στις αμερικανικές πρωτοβουλίες “Artemis Accords” για τη διαστημική συνεργασία (2024) και Pax Silica για τον συντονισμό των επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης (2026)».