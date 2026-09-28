«Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου το επόμενο διάστημα, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM.

O υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αυτού του τύπου είναι ελεύθερες, δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα».

«Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Κατά λόγον αρμοδιότητας, η Ελλάδα θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες NAVTEX για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου», πρόσθεσε.

Αναλυτικά ολόκληρη η συνέντευξη:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλημέρα, κ. Γεραπετρίτη, καλώς ορίσατε στο «Cosmos FM».

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Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να με υποδέχεστε στο ομογενειακό ραδιόφωνο, στο «Cosmos FM». Έχει γίνει μια παράδοση πλέον να απευθύνομαι στη δυνατή μας Ομογένεια μέσω της ραδιοσυχνότητάς σας. Θερμότατες ευχαριστίες και χαιρετισμούς στους συμπατριώτες μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, βρεθήκατε στη Νέα Υόρκη, στη Σύνοδο του ΟΗΕ, σε μια εξαιρετικά σπάνια συγκυρία, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα, από 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει τη δεύτερη προεδρία της, στη διάρκεια της διετούς θητείας της ως μη-μόνιμο μέλος. Σε μια συγκυρία στην οποία έχουμε δύο μείζονες πολέμους και άλλες πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο, αλλά οι δύο μείζονες πόλεμοι είναι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν - με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης σε ολόκληρο τον κόσμο - και ο δεύτερος είναι, βέβαια, ο συνεχιζόμενος για πέμπτη χρονιά πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην καρδιά της Ευρώπης. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Διεθνές Δίκαιο ακούγεται περισσότερο σαν σύντομο ανέκδοτο, και σε μια περίοδο κατά την οποία το δίκαιο του ισχυρότερου είναι εκείνο που επικρατεί στο πεδίο. Δώστε μας, με δύο λόγια, τις σημαντικότερες επαφές σας και το απόσταγμα, το αποτέλεσμα αυτών των επαφών, που και τόσο εσείς όσο και η κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία σας συνόδευσε ως Υφυπουργός Εξωτερικών, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είχατε αυτές τις μέρες εδώ στη Νέα Υόρκη, την παγκόσμια πρωτεύουσα που γίνεται και η καρδιά της δραστηριότητας κάθε χρόνο αυτή την περίοδο.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Όπως σωστά είπατε, αγαπητέ κύριε Φίλιε, η συγκυρία είναι πραγματικά εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη. Βρισκόμαστε εν μέσω πολλαπλών ένοπλων συρράξεων, οι περισσότερες ένοπλες συρράξεις που έχουν υπάρξει ποτέ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με δύο πολύ μεγάλες κρίσεις, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή και στα ανατολικά της Ευρώπης. Με σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις, με πολλαπλές κρίσεις στην Αφρική, που και αυτή είναι η γειτονιά μας. Η γεωγραφία της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σύνθετη, εξαιρετικά κρίσιμη, βρίσκεται μεταξύ τριών ηπείρων, που όμως και οι τρεις ήπειροι αυτή τη στιγμή ταλανίζονται. Διότι και στην Αφρική αυτή τη στιγμή μένονται συρράξεις, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική υπάρχουν σημαντικότατες μετακινήσεις πληθυσμών. Πάντοτε, τα μεταναστευτικά ρεύματα, όπου υπάρχουν συνθήκες εμπόλεμες ή συνθήκες επισιτιστικής κρίσης, επιτείνονται. Άρα οι κρίσεις είναι πολλαπλές.

Σε αυτήν την πολύ κρίσιμη περίοδο, η Ελλάδα βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας διπλωματίας. Είπατε ότι είμαστε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε την προεδρία στην πιο σύνθετη στιγμή. Και τούτο διότι, πέρα από τις κρίσεις, τις οποίες θα κληθούμε να διαχειριστούμε, έχουμε μια σειρά από καίρια γεγονότα, τα οποία η ελληνική προεδρία επέλεξε να θέσει, όπως είναι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως είναι η προστασία των γυναικών και των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις. Παράλληλα προετοιμαζόμαστε και για την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2027, το δεύτερο εξάμηνο. Άρα είναι πολλαπλές οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για την ελληνική διπλωματία.

Είχα την ευκαιρία, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη, να έχω πολλαπλές διμερείς συναντήσεις, περίπου 40, με Υπουργούς Εξωτερικών από όλον τον κόσμο, και ιδιαίτερα με Υπουργούς Εξωτερικών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο. Από τις συναντήσεις αυτές, ένα μικρό ανθολόγιο: τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν - που είναι προφανές ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αιχμή της επικαιρότητας - με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Έθεσα το κρίσιμο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Όχι μόνο γιατί η Ελλάδα αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και γιατί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλειά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Κόλπου αποτελούν ουσιαστικά συστατικά για την ενεργειακή επάρκεια στον κόσμο, αλλά και για την επισιτιστική επάρκεια. Διαφορετικά, θα έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις.

Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας και της Βραζιλίας, Υπουργούς Εξωτερικών από την Αφρική, της Σομαλίας και της Ερυθραίας, από την Ασία, της Κιργιζίας, από όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση απέδωσα στις συναντήσεις που είχα με Υπουργούς Εξωτερικών από τον Παγκόσμιο Νότο, που είναι και η αναδυόμενη δύναμη. Αυτή τη στιγμή ο Παγκόσμιος Νότος βρίσκεται ουσιαστικά σε μια τροχιά πολύ δυναμικής γεωπολιτικής ανάπτυξης. Συγκροτείται ο ι, και στο πλαίσιο αυτής της γεωπολιτικής αναδιάταξης που γίνεται σήμερα, είναι, νομίζω, σημαντικό να διατηρούμε τα ερείσματα.

Θα ήθελα να επισημάνω το πόσο σημαντικό είναι να κεφαλαιοποιήσουμε την παρουσία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι αυτή τη στιγμή η διεθνής πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο, βρίσκονται σε ύφεση. Το δίκαιο του ισχυρού φαίνεται να επικρατεί. Η Ελλάδα, από θέση που της έχει ταχθεί στο παγκόσμιο στερέωμα, έχει μια πάρα πολύ ισχυρή φωνή αυτοτελώς, ενώ εκφράζουμε και τις χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και η φωνή μας αυτή πολλαπλασιάζεται όταν εκφράζουμε τις πάγιες αρχές του Διεθνούς Δικαίου, της ισχύος των διεθνών οργανισμών, απέναντι σε πράξεις, οι οποίες έχουν χαρακτήρα μονομερή, που δημιουργούν τετελεσμένα αρνητικά, που αλλάζουν ένα status quo επί τα χείρω.

Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ, επίσης, στις συναντήσεις τις τριμερείς, τις οποίες είχα εδώ στη Νέα Υόρκη, μαζί με τον συνάδελφο Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Συναντήσαμε σε τριμερή σύνθεση τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας και τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Θέσαμε από κοινού τα ζητήματα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Αυτή τη στιγμή, η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, βρίσκεται στην αιχμή των γεγονότων, όχι μόνο διότι βρίσκεται σε αναταραχή η Μέση Ανατολή και η Αφρική, αλλά και διότι η Μεσόγειος αποτελεί ουσιαστικά τον δρόμο της μεγάλης διασυνδεσιμότητας των τριών ηπείρων, Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Όπως επίσης, είχα την ευκαιρία να βρεθώ σε πολλαπλές συναντήσεις με συναδέλφους μου από τον αραβικό κόσμο. Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι αξιόπιστος συνομιλητής όλων. Την ίδια στιγμή που έχουμε μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αναπτύσσουμε και βαθείς δεσμούς με όλο τον αραβικό κόσμο. Άρα, σε πολλά επίπεδα και με πολλά μηνύματα, η επίσκεψή μας στη Νέα Υόρκη, αν θα έπρεπε να συνοψίσω κάτι, είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο πυλώνα ισχύος, αποτελεί μια δυνατή φωνή του διεθνούς δικαίου, με σταθερότητα, με πίστη στις αξίες της διεθνούς πολυμέρειας. Αναπτύσσουμε τις συμμαχίες μας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν τη δύναμη και το αποτύπωμά μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πώς διαβάζετε εσείς και πώς η Αθήνα συνολικά την κάποια μεταστροφή, τουλάχιστον σε επίπεδο λεκτικό, από πλευράς του Προέδρου της Τουρκίας, του κυρίου Erdoğan, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε σύμμαχο κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και γείτονα και όχι αντίπαλο; Αυτό είναι μια αλλαγή στον τόνο σε σχέση με την πρόσφατη περίοδο και τις έντονες αναταράξεις με τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να δημιουργήσει η Άγκυρα εκτός των ορίων των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, και επίσης και με τη συνεχή αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών και την εμμονή της στο γκριζάρισμα του Αιγαίου;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Να επισημάνω ότι η θέση της Ελλάδας είναι πάγια, σταθερή και διατηρεί τις εθνικές μας θέσεις. Εμείς είμαστε υπέρ της διπλωματίας, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό άλλωστε συμφωνήσαμε το 2023 να ξεκινήσουμε μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, με πυλώνες, με χρονοδιαγράμματα, με λογοδοσία, με ευθύνη, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. Και πράγματι, την τελευταία τριετία, χωρίς να εκλείψουν οι εντάσεις, οι οποίες παράγονται από την υποκείμενη αιτία, που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, καταφέραμε να μην έχουμε μείζονες κρίσεις στο πεδίο.

Επιμένουμε στη θέση αυτή ότι θα πρέπει οι δίαυλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί. Βεβαίως, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Η Τουρκία αποτελεί προφανώς μια ισχυρή χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύος.

Θέλω, δηλαδή, να πω και να μεταφέρω το μήνυμα προς τους ομογενείς μας ότι την τελευταία τριετία που έχουμε δρομολογήσει μια σχέση λειτουργική με την Τουρκία, η θέση της Ελλάδας στον κόσμο έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Πλέον η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά ισχυρή χώρα στον κόσμο. Έχουμε αναπτύξει πολύ την οικονομία μας. Αυτή τη στιγμή λογιζόμεθα ότι είμεθα μια από τις ισχυρότερες, ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο. Έχουμε αναπτύξει την άμυνά μας έτσι ώστε να δημιουργείται και μια πολύ ισχυρή ανθεκτικότητα στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο χρόνο, με τις κρίσεις που έχουν υπάρξει στην ευρύτερη περιοχή μας, εμείς έχουμε γίνει και πάροχος ασφάλειας στις γειτονικές μας χώρες, όπως και στις χώρες του Κόλπου. Και βεβαίως έχουμε την αύξηση του διπλωματικού μας αποτυπώματος. Άρα, ναι, είναι καλοδεχούμενη η ήπια ρητορική. Ναι, είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και πρέπει να την υπηρετήσουμε. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Το Διεθνές Δίκαιο είτε εφαρμόζεται καθολικά είτε δεν υπάρχει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, έχει προχωρήσει η κοινοπραξία για το GSI με τη γαλλική Maridam και την ελληνική εταιρεία, πλειοψηφούσα είναι η γαλλική, για την πόντιση καλωδίου στη Μεσόγειο, για τη διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα για την ηλεκτρική ενέργεια. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα εκφράσει αντιρρήσεις για αυτή την ενέργεια και ήθελα να ρωτήσω σε ποιες ακριβώς ενέργειες θα προβεί η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Γαλλία ενδεχομένως, για την προστασία των ερευνών βυθού και την τελική ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου, πέρα βέβαια από την έκδοση NAVTEX που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και την τυπική ενημέρωση των γειτονικών χωρών.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος. Άρα δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του έργου αυτού. Είναι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εν μέρει χρηματοδοτεί το έργο και η οποία έχει ένα εύλογο ενδιαφέρον για την υλοποίησή του. Και τούτο διότι αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κύπρου. Άρα, εξ ορισμού, ενισχύει και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, αλλά βεβαίως και τη διασυνδεσιμότητα της αγοράς ενέργειας. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αυτού του τύπου είναι ελεύθερες, δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα. Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα. Κατά λόγον αρμοδιότητας, η Ελλάδα θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες NAVTEX για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου αυτού. Ό,τι απαιτηθεί από την ελληνική, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει. Δεν νοείται, και θέλω να είμαι σαφής σε αυτό, παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δη από μια χώρα, η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απολύτως αυτονόητο ότι οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να εφαρμοστούν και εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τους κανόνες αυτούς δεν είναι νοητοί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι είσαστε αρκετά σαφής. Να κλείσουμε με μια ερώτηση για τη δεύτερη και τελευταία ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που αρχίζει σε λίγες μέρες, την 1η Οκτωβρίου, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου Ασφαλείας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε αυτό το πολύ σοβαρό και υπεύθυνο ρόλο.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι πράγματι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας και είναι ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη για την Ελλάδα να βρίσκεται στην προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά την χρονική αυτή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τους Υπουργούς των υπολοίπων κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τους περισσότερους εξ αυτών, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δρομολογήσουμε τις δράσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν οι δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των μεγάλων ανοικτών μετώπων στην Ουκρανία, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Όμως θα έχουμε την ευθύνη και για σημαντικά γεγονότα τα οποία λαμβάνουν σήμερα χώρα στον κόσμο, όπως είναι η κατάσταση στην Αϊτή, στη Δυτική Σαχάρα, στην Κολομβία και αλλού στον κόσμο.

Και βεβαίως, όπως σας ανέφερα, έχουμε μια πολύ μεγάλη στιγμή, η οποία είναι η επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο ρόλος της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι εξαιρετικά κρίσιμος στη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, μετά την ευδόκιμη θητεία Guterres, να υπάρξει ένας Γενικός Γραμματέας ο οποίος θα έχει το ειδικό βάρος αλλά και τη θέληση να προχωρήσει σε μεγάλες τομές, να ενισχύσει τη διεθνή πολυμέρεια, να συμβάλλει στην εμπέδωση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου έναντι της ισχύος, να δώσει πρωτεύουσα σημασία, όπως έπραξε άλλωστε και ο Γενικός Γραμματέας Guterres στο ζήτημα του Κυπριακού και της επίλυσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα, πολύ κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας.

Θα ήθελα να μεταφέρω στους συμπατριώτες μου, την ελληνική Ομογένεια, ότι θα πρέπει να είναι περήφανοι για την πατρίδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας διπλωματίας. Μεριμνούμε πάντα ώστε η Ελλάδα να μεγαλώνει, να γίνεται πιο δυνατή και η φωνή της να έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, να σας δώσω τη δυνατότητα να απευθύνετε έναν χαιρετισμό προς τους ακροατές μας μέσω του Cosmos FM και βέβαια επίσης προς το σύνολο της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, μιας και ακουγόμαστε μέσω διαδικτύου στα πέρατα της γης.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Θέλω να μεταφέρω στους συμπατριώτες μας, μέσα από τη φιλόξενη συχνότητά σας, την πεποίθηση ότι οι Έλληνες απανταχού της γης θα πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν περηφάνια για την πατρίδα τους, να διατηρούν ζωντανούς τους δεσμούς με τη μητρόπολη.

Η ελληνική πολιτεία μεριμνά διαρκώς για να αυξάνει τους δεσμούς, τις γέφυρες με την Ομογένειά μας. Ήδη έγινε ένα τεράστιο βήμα, ένα τεράστιο θεσμικό βήμα, για να γεφυρωθεί το πολιτικό κενό που μπορεί να υπάρχει, με τη δυνατότητα της ψήφου με τρόπο επιστολικό ή με φυσικό τρόπο, στις ελληνικές διπλωματικές αποστολές.

Ήδη είναι ανοιχτή η πλατφόρμα και χιλιάδες Έλληνες εγγράφονται στην πλατφόρμα για να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. Μεριμνούμε έτσι ώστε οι προξενικές υπηρεσίες να βελτιώνονται διαρκώς. Ήδη 150 νέοι διοικητικοί προξενικοί υπάλληλοι στελεχώνουν τις υπηρεσίες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αλλού στα προξενεία μας στον κόσμο. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προξενικές υπηρεσίες που παρέχονται στους Έλληνες ομογενείς. Και βέβαια, να τονίσω τα πολύ σημαντικά πρότζεκτ τα οποία έχουμε με την Youth Diaspora. Καλούμε Έλληνες, νέους Έλληνες από όλο τον κόσμο, να έρχονται στην Ελλάδα. Τους επόμενους μήνες θα φιλοξενήσουμε 100 νέους στην πατρίδα, ακριβώς για να μεταφέρουν στην ελληνική Ομογένεια, στον κόσμο, τη δύναμη και τη φωνή της Ελλάδας.

Θέλουμε κάθε ένας από τους Έλληνες της διασποράς να είναι και ένας πρέσβης της πατρίδα μας. Με πίστη, με αυτοπεποίθηση, με ισχυρή φωνή στον κόσμο, να είμαστε ενωμένοι και θα προχωρήσουμε εκεί που έχουμε ταχθεί, να υπηρετήσουμε την πατρίδα και τον κόσμο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλή επάνοδο στην πατρίδα. Ξέρω ότι φεύγετε αργότερα σήμερα και θα έχουμε τη δυνατότητα, πρώτα ο θεός, να τα πούμε κατά την επίσκεψή σας εδώ κάποια στιγμή τον Οκτώβρη, στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας, αλλά και των πρωτοβουλιών που θα πάρετε για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα πλαίσια αυτής της προεδρίας.

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Στο επανιδείν. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την τιμή και θα έχω την ευκαιρία τον Οκτώβριο που θα βρεθώ στη Νέα Υόρκη εκ νέου, στο πλαίσιο της προεδρίας μας, να συναντήσω και τους Έλληνες της Νέας Υόρκης και των Ηνωμένων Πολιτειών για να συζητήσουμε μαζί και να έχουμε μια κοινή και δυνατή φωνή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να είστε καλά.