Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη μίλησε στην Ζήνα Κουτσελίνη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, ο Φοίβος Παπαδάκης, ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Ο Φοίβος Παπαδάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον πατέρα του, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι ο γνωστός δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή έχοντας πικρία για τον ΑΝΤ1:

«Είναι κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ. Πιστεύω, δηλαδή, ότι δεν άξιζε στον άνθρωπο αυτόν, έχοντας δώσει τόσα πολλά γενικότερα στην ελληνική δημοσιογραφία, γενικότερα στην ελληνική τηλεόραση, αλλά πόσο μάλλον στον ΑΝΤ1, να φύγει πικραμένος. Νομίζω πως δεν του άξιζε. Όπως είπες, ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε τα πάντα…», ανέφερε αρχικά ο Φοίβος Παπαδάκης.

Και συνέχισε για να προσθέσει: «Θυμάμαι με χιόνια, με καταιγίδες, δεν είχε λείψει ποτέ από την εκπομπή. Μέχρι και με ένα μικρό έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή. Ήταν πάντα παρών. Ο ένας λόγος ήταν ότι ήταν η ζωή του όλη. Ήταν ένας δημοσιογράφος στο 100%, δηλαδή στο αίμα του έρρεε η δημοσιογραφία…».

«Αλλά, έφυγε πικραμένος, έφυγε πικραμένος γιατί θεωρούσε πως το ‘Καλημέρα Ελλάδα’ ήταν ένα ακόμη παιδί του, ένα ακόμη αδερφάκι μου…», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Φοίβος Παπαδάκης.

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Ο Φοίβος Παπαδάκης μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Φοίβος Παπαδάκης αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του και σπουδαίου δημοσιογράφου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι βίωσε με αρκετές δυσκολίες τον χαμό του μπαμπά του.

«Πέρασα, όντως, μία δύσκολη περίοδο, έχασα τον πατέρα μου. Είναι μία ιδιαίτερη καμπή στη ζωή κάθε ανθρώπου. Θέλει χρόνο να το χωνέψεις, να το αποδεχτείς και θέλει χρόνο για να θρηνήσεις. Ο πατέρας μου μού έλεγε πάντα ότι κάθε εμπόδιο είναι για να γινόμαστε καλύτεροι… Ο πατέρας μου, έλεγε πάντα ‘να πιάνεις τη ζωή από τα μαλλιά’. Πέρασε κακουχίες αλλά ήταν πάντα δυνατός, ήταν πάντα στο πόδι… Επομένως, πέρασα και εγώ μία δύσκολη περίοδο, αλλά έχω επιστρέψει δυναμικά… Ήθελα χρόνο με τον εαυτό μου», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Φοίβος Παπαδάκης.

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