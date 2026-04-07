Η συγκινητική αναφορά του Στέλιου Παρλιάρου στον Γιώργο Παπαδάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μίλησε ο Στέλιος Παρλιάρος, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα χρόνια που έκανε τηλεόραση, αλλά και στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη.

Ο Στέλιος Παρλιάρος, παρέμενε για πολλά χρόνια, ένα από τα κυριότερα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, που μεταλαμπάδευε τις γνώστης του στη ζαχαροπλαστική στους τηλεθεατές, μέσα από τις εκπομπές του.

Όπως μάλιστα εξήγησε, όταν συναντά στο δρόμο θαυμαστές του, τού ζητούν να επιστρέψει στην τηλεόραση. Σχετικά με αυτό, ο ίδιο ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής: «Μου ζητάει πολύ συχνά ο κόσμος να επιστρέψω. Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα το έκανα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής επιστροφής.

Και συνέχισε: «Για 13 χρόνια κι εμένα με ωφέλησε, αλλά και ο κόσμος αγάπησε πολύ την εκπομπή μου. Λόγω της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η δημοσιογράφος, ρώτησε τον Στέλιο Παρλιάρο για τον Γιώργο Παπαδάκη, καθώς οι δύο άνδρες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Μιλώντας για εκείνον, έκανε λόγο για έναν ιδιαίτερα αυθεντικό χαρακτήρα: «Αγαπούσα πολύ τον Γιώργο Παπαδάκη, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Αυτός που ήταν στο γυαλί, ήταν και στην πραγματικότητα».

