Λίγες ημέρες μετά από τη γέννηση της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες. Το συγκινητικό μήνυμά της προς όλες τις γυναίκες.

Την Παρασκευή 4 Απριλίου, η Κατερίνα Καινούργιου, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, τη μικρή Ξένια, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μία από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής του, βιώνοντας μερικά από τα πιο πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Η παρουσιάστρια του Alpha κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μοιραζόταν με τους τηλεθεατές και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, μερικές από τις ανησυχίες της, αλλά και τη βαθιά ανυπομονησία της να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της.

Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης 7 Απριλίου, ύστερα από το εξιτήριο, η Κατερίνα Καινούργιου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, αποτυπώνονται μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές δίπλα στην κόρη της, ενώ το δωμάτιο είναι στολισμένο με ροζ μπαλόνια και την ευτυχία των γονιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρουσιάστρια, στη λεζάντα της ανάρτησής της θέλησε να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό και να εκφράσει μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της:

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα… Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος… Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου @alexandros_tzeferakos κ στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του @tzeferakos και @arisjeff_ που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού. Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου.

Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων ευχαριστώ τη μαία μου @tzwrtzia_xypo που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού. Με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές…

Εδώ στο @rea_maternity ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μου. Ένας χώρος γεμάτος φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή…

p.s Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας… χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό…

@pankouts Σ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ».

{https://www.instagram.com/p/DW1ZqMRiLtq/?hl=el&img_index=1}