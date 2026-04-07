Για τη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση με την Χριστίνα Πολίτη, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», παραχώρησε ο Λάκης Γαβαλάς, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στον αέρα σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου.

Ο σχεδιαστής μόδας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στη ρήξη που έχει δημιουργηθεί στη φιλική σχέση της Άννας Βίσση με τη Χριστίνα Πολίτη, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι γνωρίζει για το συμβάν εδώ και περίπου έξι μήνες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, οι δύο γυναίκες έπειτα από 30 χρόνια φιλίας, δεν διατηρούν πλέον τις ίδιες σχέσεις, ενώ η τραγουδίστρια έχει κάνει unfollow την Χριστίνα Πολίτη στο Instagram.

Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε την είδηση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ξέρω αυτό εδώ και έξι μήνες. Δεν είναι τωρινό αυτό για εμένα… Είναι η ρήξη, της ρήξης… Εμένα, αν θέλετε αυτή τη στιγμή, με αγγίζουνε η Rosalía, η Tyla, η Dua Lipa… Ίσως θα ήθελα να ξέρω τις ζωές αυτών των ανθρώπων που είναι τόσο άρτιοι. Οπότε, για αυτά τα άλλα πράγματα, πραγματικά, ίσως κι η απόσταση που κι εγώ έχω με κάποιους καλλιτέχνες, που αυτοί μπορεί να θέλησαν να μην έχουν επαφές μαζί μου, μου έκανε καλό τελικά».

Και συνέχισε: «Νομίζω λοιπόν, και θα συστήσω και στη Χριστίνα Πολίτη, όπως και της το είπα κι εκείνης, ότι κοίταξε να δεις, τα πράγματα στη ζωή αλλάζουν. Θέλουμε φρέσκο αέρα. Το θέμα είναι να μην σου λείπει κάποιος που σου λέει φεύγω…».

Παράλληλα, η δημοσιογράφος της εκπομπής, εστίασε στις αλλαγές που έχει κάνει η Άννα Βίσση, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια αλλάζει πλέον στέγη, έπειτα από δέκα χρόνια στο Hotel Ermou, ενώ εχθές δύο συνεργάτες της ανακοίνωσαν τη διακοπή της συνεργασίας τους με την Άννα Βίσση.

Σχετικά με το γεγονός, ο Λάκης Γαβαλάς, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνονται για το τίποτα, γιατί είναι λιγάκι προκλητικό όλο το θέμα. Αλλά σίγουρα είναι για το καλό της συγκεκριμένης καλλιτέχνιδος, που τη θαυμάζω πάρα πολύ, αυτό το ξέρει. Από εκεί και πέρα, δίνω άφεση αμαρτιών. Η Άννα έχει τα σουξέ της, θα της κάνει και άλλα τόσα ο Νίκος Καρβέλας…».

Τέλος, σχολιάζοντας την εικόνα της Άννας Βίσση επί σκηνής δήλωσε: «Την Άννα μου, την ήθελα να είναι διαφορετική. Να είναι αλλιώτικη. Να μη διαλαλεί συνέχεια «τώρα στο ΟΑΚΑ, τώρα εδώ, τώρα εκεί». Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το έχει ανάγκη. Κατάλαβες; Ούτε το ξανθό μαλλί που κουνιέται έτσι, ούτε το διακοσμημένο μικρόφωνο. Αυτά τα λέω με πάρα πολλή αγάπη… Δηλαδή, τα ινδάλματά μου, αυτό που έζησα μαζί της στο Μαϊάμι, στο Λος Άντζελες, εδώ κι εκεί, θέλω να το βλέπω, εκεί να πηγαίνει. Όχι σε ένα μαγαζί μικρότερο, μεγαλύτερο, ή ακόμα και στο ΟΑΚΑ. Κι ο ΛΕΞ έκανε ΟΑΚΑ. Τρομερό. Χωρίς να βγαίνει στις τηλεοράσεις, χωρίς να κάνει gossip».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhmsgg5j20pd?integrationId=40599y14juihe6ly}