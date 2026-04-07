Μετακομίζουν οι Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος από την ΕΡΤ;

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, είναι δύο από τα κεντρικά πρόσωπα της ΕΡΤ στη μεσημεριανή ζώνη, με την εκπομπή «Στούντιο 4».

Τις τελευταίες ώρες ωστόσο, φαίνεται ότι οι δύο παρουσιαστές, ετοιμάζονται να αλλάξουν τηλεοπτική στέγη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δεχθεί πρόταση από το ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου στην εκπομπή της «Super Κατερίνα», υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το πρότζεκτ, χωρίς όμως να έχουν δημοσιευθεί περαιτέρω πληροφορίες.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, θέλησε να προσθέσει το δικό του σχόλιο, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είναι μερικά εκατοστά του βήματος πριν… Οι πληροφορίες λένε ότι είναι τελειωμένο και έχουν ενημερώσει την ΕΡΤ ότι δεν θα συνεχίσουν και θα πάνε στο ΣΚΑΙ. Άλλο έχουν πέσει υπογραφές και άλλο συζητάμε κάποια πράγματα…».

Υπενθυμίζεται, ότι η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, είναι παλιοί συνεργάτες του ΣΚΑΙ, ενώ έχουν δεχθεί και στο παρελθόν αντίστοιχες προτάσεις τόσο από το σταθμό του Φαλήρου, όσο και από το Star.