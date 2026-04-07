Το σχόλιο του Άρη Καβατζίκη για την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη έπειτα από την σύλληψή της.

Το απόγευμα της Δευτέρας 6 Απριλίου, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου μίλησε για την σύλληψή της.

Το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου, η επιχειρηματίας, συνελήφθη ύστερα από μήνυση που υπέβαλε ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn, καθώς εκείνη δημοσιοποίησε στα social media τα στοιχεία του.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε όταν το βράδυ του Σαββάτου, η Ιωάννα Τούνη με την παρέα της βρέθηκε σε νυχτερινό μαγαζί με την παρέα της, και σε κοντινή απόσταση διασκέδαζε ο άνδρας που είχε διαρρεύσει το επίμαχο βίντεο στο διαδίκτυο.

Το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου, η ομάδα του «Buongiorno» σχολίασε την εν λόγω δημοσίευση.

Ο Άρης Καβατζίκης, θέλησε να προσθέσει το δικό του σχόλιο, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι με αυτό που κάνει τώρα ξεπερνάει κάποια όρια. Δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε μία ολόκληρη πόλη. Υπάρχει μία δικαστική απόφαση, και πρέπει να τη σεβαστούμε, όπως σεβόμαστε τον πόνο της Ιωάννας. Δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε την πόλη. Δεν μπορούμε να απαγορεύουμε στους ανθρώπους πού θα βγούνε… Πώς να το κάνουμε τώρα;»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε έναν άνθρωπο να βγει. Έχει συναισθηματική υπερφόρτιση και καλά κάνει, είναι δικαίο αυτό, αλλά από την άλλη θα πεις στον άλλον ότι πρέπει να φύγει τώρα;».

Η Φαίη Σκορδά από την πλευρά της, ανέφερε: «Για εμένα το σχόλιο είναι πώς αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα και θεωρεί ότι είναι όλα καλά. Ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί, την έχει δει την Ιωάννα να κλαίει ένα εκατομμύριο φορές. Και βγαίνεις έξω και είσαι μία χαρά…».

Η δημοσίευση της Ιωάννας Τούνη:

