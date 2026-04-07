Η πορεία της Άννας Βίσση έχει αποδείξει πολλές φορές ότι οι αλλαγές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε μια από τις πιο καθοριστικές φάσεις της μακρόχρονης καριέρας της, καθώς τα τελευταία γεγονότα δείχνουν πως διαμορφώνεται ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική και προσωπική της πορεία.

Το τέλος των εμφανίσεών της στο Hotel Ερμού, στις 4 Απριλίου 2026, δεν αποτέλεσε απλώς την ολοκλήρωση μιας ακόμη επιτυχημένης σεζόν, αλλά το κλείσιμο ενός σημαντικού κύκλου σχεδόν δέκα χρόνων, που είχε συνδεθεί με σταθερή παρουσία και μεγάλη απήχηση στο αθηναϊκό κοινό.

Η τελευταία βραδιά κύλησε σε έντονα φορτισμένο κλίμα, με το κοινό να αποχαιρετά την τραγουδίστρια με θερμό χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση. Ήταν μια στιγμή που επιβεβαίωσε τη βαθιά και διαχρονική σχέση της με το κοινό της, το οποίο τη στηρίζει αδιάλειπτα εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, η επόμενη ημέρα τη βρήκε ήδη στραμμένη στο μέλλον. Η δημιουργία της Vission Music, μαζί με τη Δήμητρα Κούστα, σηματοδοτεί μια στρατηγική στροφή προς μεγαλύτερη ανεξαρτησία και έλεγχο της καλλιτεχνικής της πορείας. Η νέα αυτή εταιρική πρωτοβουλία δεν περιορίζεται σε ένα απλό επιχειρηματικό εγχείρημα, αλλά λειτουργεί ως βάση για τις επόμενες μουσικές της κινήσεις και διεθνείς συνεργασίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σχέση των δύο γυναικών δεν είναι τυχαία, καθώς τις συνδέει στενή φιλία πολλών ετών και κοινές εμπειρίες τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική τους ζωή. Η συνεργασία τους ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά από σημαντικές οικογενειακές στιγμές που επισφράγισαν τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη.

Την ίδια ώρα, νέες ισορροπίες φαίνεται να διαμορφώνονται και γύρω από τους επαγγελματικούς της χώρους, με το Αθηνών Αρένα να αποτελεί πιθανό πεδίο για τα επόμενα βήματά της, σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασιών και καλλιτεχνικής φιλοσοφίας.

Παράλληλα, αλλαγές καταγράφονται και στο προσωπικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Η σχέση της με τη Χριστίνα Πολίτη φαίνεται να έχει ψυχρανθεί, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν διαφορετική πορεία στα social media, γεγονός που τροφοδότησε σενάρια απομάκρυνσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δημόσια τοποθέτηση.

Σημαντικές αποχωρήσεις σημειώνονται και στο στενό της συνεργατικό σχήμα, καθώς μακροχρόνιοι μουσικοί συνεργάτες ολοκληρώνουν τον κύκλο τους δίπλα της, μετά από πολυετή κοινή πορεία. Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, μετά από 11 χρόνια συνεργασίας, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, ενώ ο Νικόλας Ραπτάκης, μετά από 10 χρόνια συμπόρευσης, ολοκλήρωσε και αυτός την πορεία του στο πλευρό της.

Προς το παρόν η ίδια ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2026, ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια της καριέρας της. Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα μεγάλο μουσικό γεγονός, αλλά ως ένα συμβολικό σημείο μετάβασης σε μια νέα δημιουργική περίοδο.

