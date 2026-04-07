Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου, 10 μήνες μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», μίλησε ο Μιχάλης Αεράκης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον συνάδελφο και φίλο του Στάθη Μαντζώρου.

Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε στο «Σασμό» τον περασμένο Ιούνιο υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Αεράκης, η κατάσταση της υγείας του τους τελευταίους 10 μήνες, είναι σταθερή και η οικογένειά του, είναι συνεχώς στο προσκεφάλι του.

Με συγκίνηση ο Μιχάλης Αεράκης, ανέφερε: «Είναι ένας ακριβός μου φίλος. Γνωριστήκαμε στον Σασμό, ο Παντελής του Σασμού. Τον αγαπήσαμε όλοι γιατί άξιζε αυτής της αγάπης. Ένα υπέροχο πλάσμα, δοτικός, πολύ αγχώδης όμως. Κι έτσι ο Στάθης, τώρα και δέκα μήνες περίπου, τραβάει το δικό του σταυρό, τον δικό του Γολγοθά. Εγώ πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθει η Ανάσταση. Και σε αυτόν προσωπικά και στην οικογένειά του, η οποία είναι δίπλα του, όπως και αρκετοί συνάδελφοι που έχουμε βοηθήσει».

Και συνέχισε: «Τα έξοδα είναι τεράστια, οπότε ο καθένας ό,τι μπορεί να προσφέρει, ας το προσφέρει. Η γυναίκα του είναι ένας βράχος. Σε καθημερινή βάση, τώρα και δέκα μήνες, δίπλα του στο προσκέφαλό του, στο νοσοκομείο που είναι. Τα παιδιά του, τα οποία έχουν πλήρη συνείδηση το τι συμβαίνει στον πατέρα τους».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι έχει παρατηρηθεί μία μικρή βελτίωση στην υγεία του, ωστόσο παραμένει σε σταθερή κατάσταση: «Θα μπορούσα να πω ότι η κατάστασή του είναι σταθερή αυτούς τους δέκα μήνες. Υπάρχει μία βελτίωση, σίγουρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δύναμη στη γυναίκα του, στο φίλο μου τον Στάθη, στα παιδιά του, στους γονείς, να ξεπεράσει γρήγορα αυτό το Γολγοθά και να έρθει η πολυπόθητη ανάσταση. Αυτό εύχομαι...

«Έχω πάει μέχρι τον προθάλαμο… Μπορούσα να τον δω, την τελευταία στιγμή έκανα πίσω. Φοβόμουνα τη συγκινησιακή φόρτιση, και στον Στάθη και σε μένα. Όμως το ‘χω πάρει απόφαση, θα τον δω. Θα του πω ότι τον αγαπώ πολύ… ότι δεν έχει φύγει από τη σκέψη μου… και θα του πω, με τα μάτια θα μιλήσουμε: Άντε, ήρθε η ώρα να σηκωθείς, να ξαναβρεθούμε κάπου», κατέληξε ο Μιχάλης Αεράκης.

