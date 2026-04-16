Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη. Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες.

Ώρες αγωνίας για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης υπεβλήθη άμεσα σε εμβολισμό, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Σύμφωνα με τον νευροχειρουργό Ευτύχιο Αρχοντάκη, οι πρώτες δέκα ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς πρέπει να ξεπεραστούν σοβαροί κίνδυνοι που ακολουθούν ένα τέτοιο επεισόδιο. Όπως ανέφερε, η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, αποκλείοντας το ανεύρυσμα, ενώ οι διεθνείς οδηγίες επιβάλλουν παρέμβαση εντός 48 ωρών.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στους συνεργάτες του. Μεταφέρθηκε άμεσα στον «Ευαγγελισμό», γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κυβερνητικό επιτελείο, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει ότι το περιστατικό συνέβη μπροστά τους, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, γεγονός που τους συγκλόνισε.

Στο πλευρό του υφυπουργού βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία ενημερώθηκε άμεσα και έσπευσε στο νοσοκομείο, ενώ δίπλα της βρέθηκαν στενοί συνεργάτες και φίλοι.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με την οικογένεια, εκφράζοντας τη στήριξή του.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι γερός οργανισμός, θα τα καταφέρει»

Για τον φίλο και συνεργάτη του Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό, μίλησε σε συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μυλωνάκης, είναι ένας νέος άνθρωπος και γερός οργανισμός και πιστεύει ότι θα πάει πολύ καλύτερα τις επόμενες ημέρες.

«Ο Γιώργος Μυλωνάκης, πέρασε μία μεγάλη περιπέτεια, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ιατρικού απορρήτου, είχε μία πολύ καλή περίθαλψη και γρήγορη ευτυχώς που στο εγκεφαλικό ο χρόνος είναι πάρα πολύ κρίσιμος», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει γρήγορα η περίθαλψη για να αποφευχθεί κάποια μεγαλύτερη βλάβη.

«Το Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευαγγελισμό είναι πάρα πολύ κοντά και το ΕΚΑΒ πήγε πάρα πολύ γρήγορα, οι γιατροί εκεί είναι πάρα πολύ έμπειροι… Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι σταθερή το οποίο για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο. Έχει σταθεροποιηθεί, δεν μπορεί να σου πει κάποιος μετά βεβαιότητος τι μπορεί να γίνει γιατί είναι μία μάχη που δίνει ο οργανισμός, αλλά νομίζω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός και πιστεύω πραγματικά ότι θα τα καταφέρει», ανέφερε ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

