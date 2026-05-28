Η Έλεν Μίρεν έχει υποστηρίξει το Ισραήλ σε δηλώσεις της και συνυπέγραψε επιστολή στήριξης για τη συμμετοχή του στη Eurovision φέτος.

Λεκτική επίθεση δέχτηκε στο Λονδίνο η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Έλεν Μίρεν.

Η καταξιωμένη ηθοποιός περπατούσε με τον σύζυγό της , Τέιλορ Χάκφορντ στη γειτονιά Tower Hill του Ανατολικού Λονδίνου όταν ένας άνδρας άρχισε να της φωνάζει βιντεοσκοπώντας την.

«Να, η Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη Σιωνίστρια. Είπες ότι το Ισραήλ πρέπει να διαρκέσει για πάντα λόγω του Ολοκαυτώματος», φώναξε ο άνδρας, αναφερόμενος στα σχόλια της ηθοποιού το 2023 για το εβραϊκό κράτος. «Άντε γα@@@ σου», φώναξε ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και σύζυγος της Έλεν Μίρεν.

«Είσαι μια σατανική σιωνιστική σκύλα», φώναξε φεύγοντας ο άνδρας.

Η Μίρεν είναι επί χρόνια δεινή υποστηρίκτρια του Ισραήλ. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη χώρα το 1967 λίγο μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών. Επίσης, έχει υποδυθεί την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό του Ισραήλ, Γκόλντα Μέιρ, στην δραματική ταινία του 2023 «Γκόλντα». Τότε είπε ότι πιστεύει στην «ύπαρξη του Ισραήλ».

«Πιστεύω στο Ισραήλ, στην ύπαρξη του Ισραήλ, και πιστεύω ότι το Ισραήλ πρέπει να προχωρήσει στο μέλλον, για το υπόλοιπο της αιωνιότητας», είχε πει τότε στο ισραηλινό Channel 12. «Πιστεύω στο Ισραήλ λόγω του Ολοκαυτώματος».

Η εμφάνιση της Μίρεν στην ταινία αποδείχθηκε αμφιλεγόμενη και η Παλαιστινιακή Εκστρατεία Αλληλεγγύης με έδρα το Λονδίνο ηγήθηκε εκκλήσεων για μποϊκοτάζ.

Ο ρόλος της ως Μέιρ προκάλεσε αντιδράσεις, ιδίως επειδή η ίδια δεν είναι Εβραία. Η Μίρεν έχει περιγράψει στο παρελθόν τον εαυτό της ως «Χριστιανή που δεν πιστεύει στον Θεό».

Σε μια συνέντευξη στους Radio Times το 2023, θυμήθηκε μια συζήτηση με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Γκάι Νάτιβ, στην οποία προσφέρθηκε να παραιτηθεί από τον ρόλο αν το ζήτημα της θρησκείας της γινόταν «ζήτημα».

«Αλλά είπε, "Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Θέλω να παίξεις την Γκόλντα"» της είπε.

Η Μίρεν είναι παράλληλα και ένθερμη αντίπαλος του ισραηλινού πολιτιστικού μποϊκοτάζ. Έχει δηλώσει πως «πιστεύω ότι η καλλιτεχνική κοινότητα θα οδηγήσει το Ισραήλ μπροστά».

Η ηθοποιός, η οποία κέρδισε Όσκαρ το 2007 για τον ρόλο της ως Βασίλισσα Ελισάβετ Β', ήταν μία από τους διάσημους που υπέγραψαν μια επιστολή που υποστήριζε την εμφάνιση του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Επίσης, ήταν μεταξύ των 2.000 σταρ και υπευθύνων ψυχαγωγίας που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή καταδικάζοντας τις φρικαλεότητες της Χαμάς που διαπράχθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Αυτή είναι τρομοκρατία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ή εξήγηση για τις ενέργειες της Χαμάς. Αυτές είναι βάρβαρες τρομοκρατικές πράξεις που πρέπει να καταγγελθούν από όλους. Κάτω από την κάλυψη χιλιάδων ρουκετών που εκτοξεύτηκαν αδιακρίτως σε άμαχο πληθυσμό, η Χαμάς δολοφόνησε και απήγαγε αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά» ανέφερε τότε η επιστολή.