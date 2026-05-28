Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες διασώστες, ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Πέμπτης στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντερτουρ, έξω από τη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης - ένας μεσήλικας άνδρας - επιτέθηκε φωνάζοντας επανειλημμένα «Αλλάχου Άκμπαρ» μπροστά στα μάτια μιας ομάδας μαθητών σχολείου που περνούσε από το σημείο.

{https://x.com/upuknews1/status/2059928917704900893}

Όπως αναφέρει η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger, ο ένοπλος άνδρας μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες σε τρία διαφορετικά σημεία εντός του σταθμού. Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με τον κόσμο να ουρλιάζει και να τρέχει για να σωθεί, ενώ ένας δάσκαλος μπήκε αμέσως μπροστά για να προστατεύσει τους ανυπεράσπιστους μαθητές του.

Ο ύποπτος συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις και μεταφέρθηκε στο τμήμα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον σταθμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια ακτίνα περίπου 100 μέτρων γύρω από το σημείο της επίθεσης, συνεχίζοντας τις έρευνες για το περιστατικό.

{https://x.com/OpenNewNews/status/2059928045146824911}

Πηγή: New York Post