Στις 12:00 ο Αλ. Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Παγο.

Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στον Άρειο Πάγο βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, καθώς το νέο πολιτικό εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) περνά σήμερα στο επόμενο κρίσιμο στάδιο μετά την επίσημη παρουσίασή του στο Θησείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σε λίγη ώρα να μεταβεί στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές των μελών, δίνοντας έτσι και τυπικά νομική υπόσταση στη νέα πολιτική κίνηση.

Τον Αλέξη Τσίπρα θα συνοδεύουν η εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Συμπαράταξης, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, σνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης.

Η ανταπόκριση των πολιτών στο νέο εγχείρημα ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά την εκδήλωση στην Πλατεία Θησείου. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός υπογραφών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του κόμματος, γεγονός που επέτρεψε να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία που απαιτείται για την κατάθεση στον Άρειο Πάγο.

Μέσα από την πλατφόρμα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να εγγραφούν ως μέλη, αλλά και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη, επιλέγοντας παράλληλα τους τομείς πολιτικής στους οποίους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

Ακολουθεί το ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα για την επικοινωνιακή ομάδα Τσίπρα

Την επικοινωνιακή στρατηγική του επόμενου διαστήματος, με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο, σχεδιάζουν στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας ως βασικό στόχο την ανάδειξη των νέων στελεχών που θα αποτελέσουν στην παρούσα φάση την «εμπροσθοφυλακή» του κόμματος στα τηλεοπτικά πάνελ. Εκτός των πέντε «φρέσκων» προσώπων που επίσημα αναλαμβάνουν τον ρόλο της εκπροσώπησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στο «μιντιακό γήπεδο» θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά και νέοι «παίχτες» που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Η Θεώνη, οι τέσσερις αναπληρωτές και έπεται συνέχεια

Αν ένα πράγμα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας όλους αυτούς τους μήνες που σχεδίαζε το κόμμα του, ήταν το να αναδείξει νέα στελέχη. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να ασχολείται με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και να μην το γνώριζε αυτό. Μάλιστα, αρκετές φορές, λοιδορήθηκε από τους αντιπάλους του ότι η νέα του κίνηση θα είναι η «επανασυγκόλληση» του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

Τελικά, οι «κασσάνδρες» διαψεύστηκαν και ο πρώην πρωθυπουργός, πέραν των στενών συνεργατών του, έχει πλέον στελεχώσει τη ΕΛ.Α.Σ. με πρόσωπα που διαθέτουν τόσο τα κοινωνικά, όσο και τα πολιτικά χαρακτηριστικά που θα ήθελε – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κλείνει την «πόρτα» για τους παλιούς του συντρόφους.

Πλέον, ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει κόμμα, το οποίο χωρίς καλά, καλά να έχει πάει στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει τις υπογραφές και τη διακήρυξη του -αυτό θα συμβεί σήμερα ή αύριο- καταγράφεται ήδη δεύτερο, σε δύο διαδοχικές δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί αυτή την εβδομάδα.

Επομένως, εκτός από τον αρχηγό του και τα πρόσωπα που ο κόσμος ήδη γνωρίζει -όπως είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας- θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει να ρίχνει στη δύσκολη «μάχη» των τηλεοπτικών πάνελ και τα «φρέσκα» στελέχη που έχουν συμπαραταχθεί μαζί τους.

Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αμαλίας - μετά την αποτίμηση της χθεσινής ημέρας. Και το συμπέρασμα ήταν ότι η «ζήτηση» από κανάλια τόσο πανελλαδικής, όσο και περιφερειακής εμβέλειας θα αρχίσει να γίνεται μεγάλη, άρα θα πρέπει τα νέα πρόσωπα να ξεκινήσουν να λαμβάνουν μέρος στα τηλεοπτικά πάνελς.

Ήδη αρκετοί εξ αυτών έχουν παρακολουθήσει τα απαραίτητα ταχύρρυθμα «σεμινάρια» που έχουν γίνει. Όλοι, όμως, γνωρίζουν πως μόνο η «τριβή» με το αντικείμενο μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη εμπειρία. Επομένως, σύντομα θα πρέπει να ξεκινήσουν τις εμφανίσεις.

Για τις επόμενες εβδομάδες, το βάρος θα πέσει στα πρόσωπα που αποτελούν το γραφείο Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., την εκπρόσωπο Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου και τους τέσσερις αναπληρωτές της. Τον Κώστα Καρπουχτσή, που είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων, τον δικηγόρο Γιώργο Μπαλατσούκα, τον Νίκο Νυφούδη που είναι επιχειρηματίας, και τη νομικό Άννα Παπαδοπούλου.