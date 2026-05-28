Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν σε επίπεδα κοντά στα ιστορικά υψηλά τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ οι θερμοκρασίες στην Αρκτική αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα σε σχέση με άλλες περιοχές, σύμφωνα με έκθεση της μετεωρολογικής υπηρεσίας του ΟΗΕ και της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη.

Η ετήσια έκθεση, η οποία παρέχει περιφερειακές προβλέψεις για θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις, εκτιμά ότι οι ετήσιες μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια θα κυμανθούν μεταξύ 1,3 °C και 1,9 °C πάνω από τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής περιόδου 1850-1900.

«Υπάρχουν πολύ σαφείς ενδείξεις ότι το κλίμα θερμαίνεται και η παγκόσμια μέση θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται», δήλωσε στο Reuters η Μελίσα Σίμπρουκ, ερευνητική επιστήμονας στο Μετεωρολογικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, υποσχέθηκαν να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας να υπερβεί τους 1,5 °C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα - όριο πέρα από το οποίο αυξάνεται η ένταση των σοβαρών καιρικών φαινομένων.

Το ρεκόρ του θερμότερου έτους που καταγράφηκε το 2024 αναμένεται να ξεπεραστεί

Η έκθεση αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανό η μέση παγκόσμια θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια να υπερβεί προσωρινά κατά 1,5 °C τα μέσα επίπεδα της περιόδου 1850-1900 για τουλάχιστον ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030.

Προβλέπει επίσης ότι θα υπάρξει ένα έτος μεταξύ 2026 και 2030 κατά το οποίο οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, το 2024.

Πιο ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι χειμερινές θερμοκρασίες στην Αρκτική προβλέπεται να αυξηθούν πάνω από 3,5 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, φτάνοντας περίπου 2,8°C πάνω από το επίπεδο αναφοράς 1991-2020.

Ο αρκτικός θαλάσσιος πάγος αναμένεται να λιώσει τον Μάρτιο της επόμενης πενταετίας στη Θάλασσα του Μπάρεντς, στη Θάλασσα του Μπέρινγκ και στη Θάλασσα του Οχοτσκ.

Η θέρμανση της Αρκτικής μπορεί να διαταράξει τα μετεωρολογικά συστήματα και να προκαλέσει πιο σοβαρά καιρικά φαινόμενα, ειδικά στα βόρεια μέρη του κόσμου, δήλωσε η Σίμπρουκ.

Παράλληλα, προβλέπεται πιο υγρός καιρός τους χειμώνες στο βόρειο ημισφαίριο τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς και υγρές περίοδοι σε περιοχές όπως η βόρεια Ευρώπη, η Αλάσκα, η Σιβηρία και το Σαχέλ, ενώ αντίθετα αναμένεται πιο ξηρός καιρός στον Αμαζόνιο κατά την ίδια περίοδο.

Προβλέπεται επίσης ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο τον φετινό χειμώνα, το οποίο θα μπορούσε να διαρκέσει έως το 2027, ανεβάζοντας τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε επίπεδα που ενδέχεται να σπάσουν ρεκόρ λόγω της θέρμανσης του Ειρηνικού Ωκεανού, ανέφερε η Σίμπρουκ. Το Ελ Νίνιο είναι μια περιοδική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία διαρκεί συνήθως 9-12 μήνες.

Με πληροφορίες από Reuters