Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Alpha Bank προς τους μετόχους της Alpha Trust Συμμετοχών για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, με προσφερόμενο τίμημα 20,20 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

Η δημόσια πρόταση αφορά το 100% των κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Trust, ενώ η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 29 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου 2026. Η Alpha Bank είχε ήδη γνωστοποιήσει από τις αρχές Απριλίου την πρόθεσή της να προχωρήσει στη συναλλαγή, υποβάλλοντας το σχετικό σχέδιο πληροφοριακού δελτίου και την έκθεση αποτίμησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Alpha Bank έχει συνάψει δέκα συμβάσεις αγοραπωλησίας μετόχων που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust. Μεταξύ των πωλητών περιλαμβάνονται ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Φαίδων Ταμβακάκης, ο διευθύνων σύμβουλος Χριστόδουλος Αίσωπος και η Αγγελική Χατζηδάκη.

Το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή κινείται σημαντικά υψηλότερα τόσο από τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή εξαμήνου, που διαμορφωνόταν στα 12,97 ευρώ, όσο και από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή, η οποία προσδιόρισε την εύλογη αξία στα 17,84 ευρώ ανά μετοχή.

Η Alpha Bank γνωστοποίησε επίσης ότι, σε περίπτωση που αποκτήσει ποσοστό άνω του 90% μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών και θα δρομολογήσει τη διαγραφή της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, εφόσον συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 66,67% των δικαιωμάτων ψήφου, εξετάζεται η ένταξη της εταιρείας και των θυγατρικών της στον Όμιλο Alpha Bank μέσω εταιρικού μετασχηματισμού ή συγχώνευσης, με στόχο την επίτευξη συνεργειών.



