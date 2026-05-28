Έντονη κριτική από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα με φόντο τα όσα είπε στην παρουσίαση του νέου του κόμματος, ΕΛΑΣ.

Για «προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και πλήρη απουσία ουσίας» κάνει λόγο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ανακοίνωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστηρίζεται ότι οι εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού περί «ζωής με αξιοπρέπεια», «ασπίδας απέναντι στην ακρίβεια» και «ενίσχυσης της εργασίας» στερούνται αξιοπιστίας, καθώς, όπως αναφέρεται, προέρχονται από τον πολιτικό που «οδήγησε τη χώρα στο 3ο μνημόνιο» και «μετέτρεψε το ΟΧΙ του ελληνικού λαού σε ΝΑΙ», επιβαρύνοντας το μέλλον της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις δηλώσεις του περί «ισχυρής δημοκρατίας χωρίς ασυλίες». Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστηρίζει ότι ο κ. Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, ενώ παράλληλα τον κατηγορεί ότι δεν στήριξε, ως βουλευτής, τις πρωτοβουλίες της προέδρου του κόμματος Μαρίας Καρυστιανού για την παύση της ασυλίας πολιτικών προσώπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως αναφέρεται, στη διατήρηση της ατιμωρησίας πολιτικών προσώπων που συνδέονται με τη Σύμβαση 717, η οποία αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το κόμμα υποστηρίζει ότι, εφόσον η συγκεκριμένη σύμβαση είχε υλοποιηθεί εγκαίρως, «το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί», επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή όσο και στον πρώην υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.

Παράλληλα, η ανακοίνωση επικρίνει τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για «ισχυρή οικονομία» και «κανόνες στις τράπεζες», υποστηρίζοντας ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Όπως σημειώνεται, η εξέλιξη αυτή οδήγησε πολλούς πολίτες σε απώλεια περιουσιακών στοιχείων, μέσω διαδικασιών που χαρακτηρίζονται από το κόμμα ως αδιαφανείς.

Η ανακοίνωση κλείνει με αιχμηρή αναφορά προς τον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι «νομίζει πως οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρου», ενώ χαρακτηρίζει συνολικά την παρέμβασή του «λυπηρή» και πολιτικά υποκριτική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με είδη αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνας που υπηρετεί τη Δημοκρατία.

Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική: Η δήθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού, που μας έφερε το 3ο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το ΟΧΙ του ελληνικού λαού ΝΑΙ.

Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση τού άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τούς αγώνες της Προέδρου μας, Μαρίας Καρυστιανού, για παύση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του υπουργού της ΝΔ K. Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χ. Σπίρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεσθεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης και η εξαγγελία για μια δήθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες ΠΡΟΚΑΛΕΙ, αφού η κυβέρνηση του Α. Τσίπρα ήταν αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους.

Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου».