«Είδατε πολλά πρωτοσέλιδα να προωθούν το ΠΑΣΟΚ, είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα;» αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε από την εκδήλωση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτόξευσε νέες «βολές» κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές; Έχει αξία η αξιοπιστία. Κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή. Όσο αφορά το τι αντιγράφει ο καθένας, δείχνει πώς διαβάζει το μέλλον της χώρας. Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.

Τι σημαίνει αναξιοπιστία; Αναξιοπιστία σημαίνει να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλω να αναθεωρήσω το άρθρο 86 αλλά ακόμη και μέχρι προχθές να το χρησιμοποιεί για να μην ερευνήσει η δικαιοσύνη σοβαρές δικογραφίες που στέλνει η ίδια στη Βουλή και αφορούν υπουργούς του.

Αναξιοπιστία τι σημαίνει; Να λες “αχ τους καημένους τους δανειολήπτες, τι δύσκολα που περνάνε, κάτι πρέπει να κάνουμε”, αλλά να είσαι εκείνος που με νόμο σου πούλησες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε funds με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμηροι της πολιτικής σου επιλογής. Και μάλιστα μολονότι έλεγες: “κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη”, είδαμε πολλά σπίτια στα χέρια των funds.

Υπάρχουν εξαρτήσεις. Που φαίνονται; Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς. Όταν βλέπετε ισχυρά μιντιακά συστήματα να προστατεύουν και να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται, κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν. Πιστεύω ότι προ των εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός θα το κρίνει και αυτό, θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν και προστάτες και χορηγούς.

Έχετε δει ολιγάρχες να αγόρασαν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ; Όχι. Άρα, ο αγώνας που δίνουμε, είναι προσκηνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις. Γι’ αυτό μπορούμε μαζί με τον ελληνικό λαό να κάνουμε μια νέα αρχή. Όταν ο αγώνας γίνεται με εξαρτήσεις, με συμφέροντα και με σκανδαλώδη προώθηση, προφανέστατα υπάρχουν και κάποιες δουλείες.

Και το λέω ξανά: Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαΐρια μας στους θεσμούς, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στην υγεία και στη παιδεία, στην ενέργεια.

Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και από τον κ. Τσίπρα. Ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούργιο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μία από τα χθες;» αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Κάποιοι δημοσκόποι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης»

Ερωτηθείς για δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες και προχθές σχολίασε: «Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και την απάντηση θα τους τη δώσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εθνικών εκλογών, όπως έγινε και στο παρελθόν. Στις τελευταίες εκλογές, κάποιοι “φούσκωναν” τεχνηέντως τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπειρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Βολευόταν και ο ένας και ο άλλος. Το αποτέλεσμα ήταν εμείς να πάμε σε εκλογές με το επιχείρημα "θα καταρρεύσετε"! Τελικά κατέρρευσε κάποιος άλλος και όχι εμείς. Για μένα, το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες ημέρες, δείχνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Τώρα ακούσατε ότι υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο; Είδατε πολλά πρωτοσέλιδα, είδατε πολλά sites να χαϊδεύουν και να προωθούν το ΠΑΣΟΚ; Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα-μέρα;»

Και επισήμανε επιπρόσθετα: «Εδώ υπάρχει ένα στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μία κατάσταση. Αυτό που έγινε και το 2023. Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μιλάει για το μέλλον. Θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο γιατί, πολύ απλά, αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη "χτυπάει" στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος».

«Θητείες παντού και για τον Στουρνάρα»

«Δεν είπε κάποιος ότι είπαμε στο Συνέδριο ότι πρέπει να μπουν θητείες σε όλες τις θέσεις. Στηρίξαμε δυο φορές, 12 χρόνια είναι υπεραρκετά. Δεν ξέρω πολλούς τραπεζίτες να έμειναν σε τέτοιες θέσεις 20 χρόνια», είπε για το «παρών» του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα

Θέτοντας το πολιτικό διακύβευμα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η απόφασή μας είναι καθαρή: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Και να το πω ακόμη πιο απλά. Αν στο δήμο της Αθήνας είχε περάσει δεύτερος ο κ. Ζαχαριάδης, θα υπήρχε πολιτική αλλαγή; Θα υπήρχε; Άρα, ο λαός επιλέγει και δημιουργούνται γεγονότα, τα οποία αποτυπώνουν πολιτικές εξελίξεις.

Εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βολεύει η μάχη του σήμερα και του αύριο, αλλά η σύγκριση του χθες». «Υπηρετούμε άλλο πολιτικό σχέδιο» πρόσθεσε σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο Γεωργιάδης πουλάει τη συκοφαντία ως πολιτική κριτική»

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη την επαύριο της κατάθεσης μήνυσης εναντίον του ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για συκοφαντική δυσφήμιση και συγκεκριμένα αποδόμησε το επιχείρημα Γεωργιάδη περί «πολιτικής κριτικής».

«Ποια ήταν η πολιτική κριτική; Ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου σε έναν διαγωνισμό, είναι πολιτική κριτική; Ότι έβγαλα λεφτά στο εξωτερικό, είναι πολιτική κριτική; Ότι πήρα 1,5 εκατ. που δεν πήρα ποτέ, είναι πολιτική κριτική; Ότι μου ανακαίνισε ο ελληνικός λαός ένα χρέπι ενώ είναι ψέμα γιατί ήταν ένα νεόδμητο κτίριο, είναι πολιτική κριτική;

Αυτά δεν είναι πολιτική κριτική, είναι συκοφαντία και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Αν τώρα φοβάται γιατί ξέρει ότι είπε μόνο ψέματα εδώ και 15 ημέρες και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη θα απολογηθεί εκεί που πρέπει, για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η Τουρκία πέτυχε τον στόχο της, το καλώδιο πάγωσε»

«Η Τουρκία πέτυχε τον στόχο της. Το ζήτημα του καλωδίου έχει "παγώσει". Έχω ρωτήσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να μας ενημερώσει ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πάνω από όλα να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, για το ακριβές χρονοδιάγραμμα ενός έργου, για το οποίο έχουν δεσμευθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πληρώσει χρήματα οι Έλληνες φορολογούμενοι, και το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας καθώς αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα η σύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης» σημείωσε υπογραμμίζοντας πως «αξιοποίησε» τα «ήρεμα νερά» η γειτονική χώρα.

Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για “ήρεμα νερά”, η Τουρκία έβαλε τη “Γαλάζια Πατρίδα” στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Μάλιστα, η κυβέρνηση απάντησε δημόσια για τον νόμο που πρόκειται να έρθει στην Τούρκικη Εθνοσυνέλευση, αφότου οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επέμεινε, δε, ότι «πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Τουρκία θα έχει μία ρήτρα για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, με παράλληλες δεσμεύσεις όμως για τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μιλώ για μία άλλη πολιτική αντιμετώπιση. Η πολιτική μας δεν φέρνει αποτέλεσμα».

