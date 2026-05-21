Στο γκαλά της Euroleague, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενόψει του Final Four της Αθήνας, παρευρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε γνωστή την παρουσία του μέσα από μία σειρά από stories στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων έδειξε το εντυπωσιακό drone show στον ουρανό του Σταύρος Νιάρχος αλλά και τον ίδιο να ποζάρει δίπλα στο τρόπαιο.

Το παρόν στο γκαλά της Euroleague έδωσαν σημαντικές παρουσίες από τον χώρο της πολιτικής και του αθλητισμού, όπως ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Θοδωρής Παπαλουκάς, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης και Παναγιώτης Γιαννάκης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.