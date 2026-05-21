Η «μεταμόρφωση» του Telekom Center Athens ενόψει του Final Four (Εικόνες)

Το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ετοιμάζεται να υποδεχθεί το φετινό Final Four της Euroleague.

Τα γιορτινά του έχει φορέσει το Telekom Center Athens, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague.

Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης «ρίχνονται» στη μάχη για την κατάκτηση του βαρίτιμου τροπαίου στο πλήρως ανακαινισμένο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες εντός του κλειστού έχουν ολοκληρωθεί, με την έδρα του Παναθηναϊκού να έχει ντυθεί στα χρώματα του Final Four.

Μπαίνοντας στο γήπεδο, ο θεατής αντικρίζει τα πράσινα καθίσματα του T-Center, τα οποία συνδυάζονται με το σκούρο μπλε της διοργάνωσης. Κοιτώντας τον ουρανό του γηπέδου, εκεί που δεσπόζουν τα λάβαρα του Παναθηναϊκού υπάρχουν τα μπάνερ της Euroleague. Πάντως, στη θέση τους έχουν μείνει τα λάβαρα του Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, των εμβληματικών προέδρων του Παναθηναϊκού, που συνέδεσαν τον σύλλογο με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παράλληλα, πίσω από τη μία μπασκέτα η άλλοτε πτυσόμενη κερκίδα έχει τροποποιηθεί ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των δημοσιογράφων. Επιπλέον, αλλαγές έχουν γίνει και έξω από τις θύρες εισόδου των φιλάθλων.

Τα βλέμματα κεντρίζει το περίφημο glass floor, το οποίο αναμένεται να δώσει στον θεατή καλύτερη οπτική εμπειρία κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Δείτε εικόνες από το εσωτερικό του T-Center

