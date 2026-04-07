Η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, συστήνει τη μητέρα της και μαγειρεύουν παρέα παραδοσιακά πασχαλινά φαγητά.

Η Antigoni Buxton είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 και συμμετέχει με το τραγούδι «Jalla».

Πρόκειται για ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί από το κοινό αποσπώντας θετικά σχόλια ήδη από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας, ενώ η ερμηνεύτρια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η συμμετοχή της στο διαγωνισμό είναι ένα όνειρο που είχε από μικρή.

Το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου, η Antigoni μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και σύστησε στο κοινό τη μητέρα της, Τόνια.

«Είναι υπέροχο που εκπροσωπώ φέτος την Κύπρο, γιατί ήθελα να το κάνω από πάρα πολύ μικρή. Και τώρα γίνεται… Το Jalla, είναι το συναίσθημα της Κύπρου», είπε αρχικά η Antigoni , με τη μητέρα της να συμπληρώνει ότι από μικρή ηλικία συνέχεια τραγουδούσε:

«Πάντα τραγούδαγε, όπου κι αν πηγαίναμε. Δεν μου φαίνεται περίεργο που πάει στη Eurovision».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, αφού οι δύο γυναίκες ξενάγησαν τους τηλεθεατές στο σπίτι, μπήκαν στην κουζίνα και ανέλαβαν δράση, με σκοπό να παρασκευάσουν τις «φλαούνες», ένα παραδοσιακό πασχαλινό, κυπριακό φαγητό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhmph98zesrl?integrationId=40599y14juihe6ly}