Απόψε, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Ζωή Ρηγοπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες», μιλάει για τη διαδρομή της στην υποκριτική και μοιράζεται αναμνήσεις από τους σπουδαίους γονείς της, τον Κώστα Ρηγόπουλο και την Κάκια Αναλυτή.

Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημά της ως παιδί θιασαρχών, αλλά και στη μεγάλη αγάπη που τρέφει για το θέατρο.

Μεταξύ άλλων, μιλάει για τη μητρότητα, που ήρθε στη ζωή της στα 18 της χρόνια, και την ιδιαίτερη σχέση αγάπης που έχει με την κόρη της.

Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή της και γιατί «πέφτει στα πατώματα»; Τι ανακάλυψε στο μανάβικο που πήγε για τις ανάγκες του ρόλου της; Γιατί της αρέσει που την έχει στην «τσίτα» η τηλεόραση;

Τέλος, η Ζωή Ρηγοπούλου αναφέρεται τα μελλοντικά της σχέδια, προσφέρει στον Γρηγόρη ξεχωριστά αρώματα από τη συλλογή της κόρης της και δηλώνει με χιούμορ πως… ψάχνει ήδη και τρίτο μνηστήρα στους «Σούπερ Ήρωες».

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια που φέρει με καμάρι στην πλάτη της το βαρύ όνομα του πατέρα της, Πάνου, αλλά και του θείου της, Χάρη, των θρυλικών αδελφών Κατσιμίχα.

Η Μαριάννα δεν αντέχει τα «φτιασιδώματα» της τηλεόρασης, εκφράζεται αυθόρμητα και καταπλήσσει τους πάντες με την ξεχωριστή φωνή της.

Πώς, ενώ σπούδασε νηπιαγωγός, κατέληξε να τραγουδάει τα τελευταία δύο χρόνια; Πώς ξεπέρασε τον φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα της;

Πώς αντέδρασε ο πατέρας της, όταν έμαθε ότι η κόρη του θα ακολουθήσει τα βήματά του;

Ποια τραγούδια είναι τα αγαπημένα της από τους «Κατσιμιχαίους»; Γιατί ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο ορισμός του επαγγελματία και πώς νιώθει για τη συνεργασία τους;

Γιατί η μαμά της είναι σοβαρή «groupie»;

Στη συνέχεια, αναφέρεται στην αλλαγή του τίτλου του τραγουδιού «Το βαλς των ονείρων», που ερμηνεύει με τον Δημήτρη Μπάκουλη ύστερα από παράκληση του Γιώργου Χατζιδάκι, και δηλώνει χαρούμενη που η νέα γενιά ακούει στίχους του Άλκη Αλκαίου.

Πώς αντιδρά όταν ο Δημήτρης Μπάκουλης εμφανίζεται ξαφνικά στο στούντιο;

Τι λένε για τη συνεργασία τους και για τα μελλοντικά τους σχέδια; Γιατί δεν της αρέσουν τόσο πολύ τα «Κβάντα»; Τέλος, η Μαριάννα και ο Δημήτρης τραγουδούν μαζί τη μεγάλη τους επιτυχία «Το βαλς των ονείρων», το τραγούδι που έγινε viral και κατέκτησε το διαδίκτυο.

