Ο Γιάννης Αϊβάζης συμμετέχει στο βρετανικό θρίλερ «A gangster' s life».

Ο Γιάννης Αϊβάζης, φαίνεται να έχει θέσει την επαγγελματική του ζωή σε μία νέα τροχιά, καθώς τα νέα του επαγγελματικά βήματα τον έχουν οδηγήσει στο Λονδίνο και στη συμμετοχή του σε ταινίες διεθνούς παραγωγής.

Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου, έγινε γνωστό ότι συμμετέχει στην ταινία «A gangster' s life», ενώ έχει ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να λάβει μέρος και σε νέες παραγωγές. Μάλιστα, το καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για μία ακόμη αγγλόφωνη ταινία.

Μιλώντας στην εκπομπή, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμπειρία του, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το μεγαλύτερο άγχος στην πρεμιέρα, ήταν να σταθεί ισάξιος των συναδέλφων του:

«Ήταν μια ιδιαίτερη πρεμιέρα ειδικά για μένα…», ανέφερε αρχικά και τόνισε ότι στην ταινία συμμετέχουν και οι Τόνι Κουκ, Τζόνι Γουέλτον και η αδερφή της Ντούα Λίπα, Ιρίνα.

«Στην πρεμιέρα της ταινίας το μεγαλύτερο άγχος που είχα ήταν, επειδή είναι αγγλόφωνοι, ουσιαστικά το ότι θα ήθελα να είμαι ίσως σχεδόν τουλάχιστον ισάξιος με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά γίνεται ο ρόλος μου είναι τέτοιος, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση κυλιέται το έργο. Αυτό που διαπίστωσα τελικά είναι ότι ήμουν κάτι παραπάνω από ισάξιος. Είμαι χαμηλών τόνων γενικά και χάρηκα πάρα πολύ πρώτα από όλα για αυτό και μετά για όλα τα υπόλοιπα».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Είναι μία ωραία δουλειά. Νομίζω ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Η επαφή έγινε μέσω του ατζέντη μου. Με ζήτησαν, ήρθαμε σε επαφή μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας που υπάρχει για τους ηθοποιούς. Έκανα το κάστινγκ, αμέσως με πήρανε. Ήρθα σε επαφή με τον σκηνοθέτη και τους agents και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Για τις ανάγκες της ταινίας γυρίστηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι στο Ρέθυμνο. Στο Λονδίνο έχω και μόνιμη στέγη πλέον».

