Το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου μέσα από την εκπομπή του MEGA «Buongiorno», προβλήθηκε ένα σύντομο απόσπασμα από τις δηλώσεις που παραχώρησε η Ναταλία Ανδρικοπούλου σχετικά με το τηλεοπτικό τοπίο της επόμενης σεζόν. Η συζήτηση δεν άργησε να στραφεί προς τα νούμερα τηλεθέασης με τη Φαίη Σκορδά, να εξομολογείται τη δική της εμπειρία.
Ειδικότερα, μέσα από τις δηλώσεις που παραχώρησε η ρεπόρτερ, αποκάλυψε ότι έρχονται αλλαγές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
Όπως ανέφερε την εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» την διεκδικούν ακόμη δύο σταθμοί με το συμβόλαιο των συντελεστών να έχει ολοκληρωθεί – για την ώρα - στον ΑΝΤ1.
Παράλληλα, εξήγησε ότι ο σταθμός ενδέχεται να «απενεργοποιήσει» ορισμένες εκπομπές, μία εκ των οποίων η πρωινή ζώνη.
Αναφερόμενη στο ΣΚΑΙ και στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, επισήμανε ότι υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.
Με αφορμή το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η Φαίη Σκορδά, θέλησε να προσθέσει το δικό της σχόλιο σχετικά με τα νούμερα τηλεθέασης και τις τηλεοπτικές εκπομπές.
Έτσι, κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν ανέφερε: «Εγώ, όταν ξεκίνησα στο ALTER, τις πρώτες χρονιές δεν έκανε νούμερα. Υπήρχαν τότε κάποια πρόσωπα: ο Χατζινικολάου, Νικολούλη, Χαρδαβέλας που – μάθαινα να βλέπω νούμερα τηλεθέασης – έβλεπες το μηδέν κόμμα τόσο και να πηγαίνει 25 και 50, και έλεγες: Άρα, άμα είναι να σε δουν… Αυτό έχει αποτυπωθεί κάπως μέσα μου. Μπορεί να έχω και άδικο…».
