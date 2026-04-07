Η εβδομάδα «Thriller» του MasterChef 10 συνεχίζεται! Οι παίκτες αντιμέτωποι με μία ιδιαίτερη δοκιμασία.

Μια συναρπαστική εβδομάδα «Thriller» ξεκίνησε χθες (Μ. Δευτέρα 6/4) στην κουζίνα του MasterChef 10 και η αγωνία έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο!

Μετά την αποχώρηση του Γιάννη Ανυφαντάκη, δεκαέξι συνολικά διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν την πορεία τους προς τον τελικό του διαγωνισμού, διεκδικώντας τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Απόψε, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, ακολουθεί η δεύτερη δοκιμασία της εβδομάδας «Thriller»!

Οι διαγωνιζόμενοι φορούν τις μαύρες ποδιές τους και όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης.

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα ζητήσουν από όλους να δημιουργήσουν ένα πιάτο σε μία μπουκιά. Ιδέα, τεχνική και γεύση πρέπει να «χωρέσουν» σε μία και μόνο μπουκιά!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε αυτή τη δοκιμασία όλοι είναι αντιμέτωποι με όλους, διεκδικώντας μια καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, που θα διαμορφωθεί από σήμερα μέχρι και την τελευταία ημέρα.

Όλοι ξεκινούν από το ίδιο σημείο με 0 βαθμούς. Οι κριτές θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν όλες τις προσπάθειες και στο τέλος της βραδιάς θα προκύψει μια βαθμολογική κατάταξη.

Όσους περισσότερους βαθμούς συγκεντρώσουν οι διαγωνιζόμενοι τόσο υψηλότερη θα είναι η θέση που θα βρεθούν.

Όσο υψηλότερη είναι η θέση που θα βρεθούν τόσο μεγαλύτερο θα είναι το πλεονέκτημα που θα έχουν στη συνέχεια.

Ξεκινώντας από την αποψινή δοκιμασία και σε κάθε επόμενη, οι διαγωνιζόμενοι θα συλλέγουν βαθμούς ο καθένας ξεχωριστά. Η βαθμολογία κάθε δοκιμασίας θα προστίθεται στην προηγούμενη και ανάλογα θα διαμορφώνεται ο πίνακας κατάταξης.

Ποιοι θα καταφέρουν απόψε να εντυπωσιάσουν τους κριτές και να δουν τα ονόματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης;