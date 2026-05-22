Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε στη Φαίη Σκορδά και κλείνοντας αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο της χαρίζοντάς της μία συμβουλή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, ο Γιάννης Ζουγανέλης όπου χάρισε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για την πορεία του στο χώρο και την τηλεόραση, ενώ κλείνοντας θέλησε να δώσει τη δική του ευχή και συμβουλή στην παρουσιάστρια.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά και εμφανώς συγκινημένος της είπε:

«Εσύ να είσαι καλά! Να χαίρεσαι αυτό που θα σου συμβεί, φρόντισέ το να σου συμβεί και να παραμείνει συμβάν στην υπόλοιπη ζωή σου για τα παιδιά σου. Να είσαι καλά», της είπε κρατώντας της το χέρι.

