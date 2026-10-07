Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι με τον Στρατηγικό Διάλογο οι δύο χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν να συνεργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη μετά την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ιστορική, θεμελιώδη, η οποία αποτελεί πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. «Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας μεγάλος σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή αντίληψη. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι με τον Στρατηγικό Διάλογο οι δύο χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν να συνεργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Είπε ότι έχουν κοινή αντιμετώπιση στο διεθνικό έγκλημα, στην τρομοκρατία, στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού κύματος, στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων, στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Οι δύο χώρες συνδέονται με κοινή κληρονομιά, περήφανη ιστορία και μοιράζονται μια μακρά ιστορία φιλίας, συνεργασίας και συμμαχίας, σημείωσε.

«Στην πραγματικότητα, η σημασία αυτής της ιστορικής συμμαχίας αναδεικνύεται από τα γεγονότα που βλέπουμε σήμερα στον κόσμο, ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στη Γάζα, με το Ιράν, ή των συγκρούσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Υεμένη, ή των συγκρούσεων στην Ουκρανία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Καθώς βλέπετε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει αυτά τα αποσταθεροποιητικά γεγονότα, αναγνωρίζετε πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.

Προσέθεσε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ δεν είναι απλώς μεγάλοι σύμμαχοι αλλά οι δύο χώρες μοιράζονται κοινή αντίληψη σχετικά με «τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας, και μοιραζόμαστε μια κοινή αντίληψη σχετικά με τα μέσα αντιμετώπισής τους».

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Ειδικότερα, είπε ότι οι δύο χώρες έχουν συναντίληψη για το ότι τα κράτη της Ευρώπης πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος για την άμυνα της ηπείρου τους, και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι η Ελλάδα «βρίσκεται σε πορεία ώστε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα φέτος, και ήδη πάνω από 3,5% του ΑΕΠ της δαπανάται για την κύρια άμυνα. Τόνισε ότι η Ελλάδα, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης των Εθνοφρουρών και θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, γεγονός που θα φέρει τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών ακόμη πιο κοντά.

Χαρακτήρισε επίσης την Ελλάδα πολύ στενό στρατηγικό εταίρο στην ασφάλεια των συνόρων των δύο χωρών και στην καταπολέμηση της μαζικής μετανάστευσης, των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

«Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο, στο σταυροδρόμι πολλών από αυτές τις διαδρομές διέλευσης, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις απειλές που προκαλούνται από τη μαζική μετανάστευση, την εμπορία ανθρώπων και διάφορες μορφές τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών απειλών για τα έθνη μας, είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε ένα νέο Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο θεσπίζει ένα κοινό πρόγραμμα ασφάλειας, και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Αυτό που δεν επιθυμούμε να δούμε, σε καμία περίπτωση, είναι η γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, από αδράνεια και από την αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων», είπε και προσέθεσε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφεται με την Ελλάδα θα δημιουργήσει ισχυρότερη και πιο προληπτική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, η οποία θα μπορεί να ανακόπτει άμεσα αυτές τις απειλές.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούμπιο είπε ότι είναι όχι μόνο ισχυρός αλλά και πρότυπος σύμμαχος. Εξήγησε ότι είναι μια χώρα που κατανοεί τη σημασία του επιμερισμού των βαρών και που είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τους εταίρους της για την αντιμετώπιση κρίσιμων απειλών για όλα τα κράτη-μέλη. Είπε επίσης ότι εκτός από το στρατιωτικό σκέλος η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της συμμαχίας.

Εξίσου σημαντικό χαρακτήρισε τον ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις είπε ότι Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται την κοινή πρόθεση να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στις αναδυόμενες τεχνολογίες. «Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να κατασκευάσουμε νέες υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδέσεις, οι οποίες ενισχύουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και τις αντίστοιχες διμερείς ενεργειακές υποδομές μας».

Ένας άλλος τομέας της διμερούς συνεργασίας όπως είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είναι η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία χρηματοδοτεί εγκληματικές οργανώσεις και βλάπτει την αγορά τέχνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με τους εταίρους μας στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το FBI και την CBP, συνεργάζεται με τις ελληνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την προστασία της πολιτιστικής περιουσίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και για την προστασία της κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς από δίκτυα παράνομης διακίνησης.

Δέσμευση για την ενεργειακή ασφάλεια

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια και αυτό γιατί δεν μπορούν οι χώρες να αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όπου εάν διακοπεί ένα τμήμα ενέργειας τότε θα απειλούνται. «Απειλείται και η ικανότητα των εθνών-κρατών να ενεργούν προς το καλύτερο συμφέρον τους διακυβεύεται από την επιρροή που θα μπορούσε να έχει πάνω τους μία χώρα ή ένα αδίστακτο καθεστώς. Επομένως, είμαστε πολύ δεσμευμένοι σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουν τα έργα αυτά και στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια, επειδή είναι προς το φυσικό εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, αλλά είναι επίσης προς το δικό μας καθώς προωθεί την παγκόσμια ασφάλειας».

Ο κ. Ρούμπιο επαίνεσε το έργο του Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη επισημαίνοντας ότι εργάζεται σκληρά για να προωθήσει τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο ενώ σε ερώτηση σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι κυρώσεις των ΗΠΑ

Σχετικά με το Ιράν, ο κ. Ρούμπιο είπε ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Τελεία», είπε και προσέθεσε ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεν επρόκειτο ποτέ να επιτρέψει να συμβεί αυτό.

Είπε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει καταστροφικές κυρώσεις και η οικονομία του βρίσκεται σε πλήρη και ολοκληρωτική ελεύθερη πτώση. «Χαίρομαι που, για πρώτη φορά, ακόμη και τα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ αρχίζουν να καλύπτουν το πόσο κακή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει το Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Σχεδόν τόσο πολύ πετρέλαιο ρέει τώρα προς τα έξω όσο και πριν ξεκινήσει αυτή η σύγκρουση. Έτσι, έχουν χάσει τον πλήρη έλεγχο των Στενών και η οικονομία τους, και όχι μόνο αυτό, βρίσκεται τώρα σε ελεύθερη πτώση. Η ιρανική οικονομία πρόκειται να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο έχουν βρεθεί ελάχιστες χώρες στον κόσμο, όσον αφορά το πόσο άσχημα πρόκειται να γίνει,» είπε.

Ερωτηθείς ο κ. Ρούμπιο για τις ρυθμιστικές διαδικασίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ΑΙ είπε ότι γίνονται προσπάθειες μετριασμού των πιθανών αρνητικών συνεπειών της ΑΙ, αλλά και την ικανότητα να επωφεληθούμε από τα καλά πράγματα που πρόκειται να κάνει.