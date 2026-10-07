«Σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας, χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία. Και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τις ΗΠΑ» είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, στην αμυντική συνεργασία, την ενέργεια και τις επενδύσεις έδωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος κατά την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως «πυλώνα σταθερότητας» στην περιοχή.

«Σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας, χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία. Και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τις ΗΠΑ.

Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς.

Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές.Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελεί κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα».

«Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στις πολλαπλές εστίες έντασης διεθνώς, από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και τη Μέση Ανατολή έως την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρές συμμαχίες.

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«Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η διμερής σχέση εκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Όπως τόνισε, η συνεργασία αφορά την κοινή ασφάλεια και άμυνα, αλλά και το εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και τις πολιτισμικές ανταλλαγές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς την «απαραίτητο σύμμαχο» και «πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή», αλλά και σημαντικό πυλώνα της αμερικανικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Για τη νέα αμυντική συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου αναμένεται, όπως ανέφερε, να ανακοινωθούν και νέες πρωτοβουλίες στον αμυντικό τομέα.

Μεταξύ αυτών είναι η ένταξη της Ελλάδας σε πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο πλευρών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι.

Η Οικονομική Διακήρυξη ΗΠΑ – Ελλάδας δεσμεύει τα δύο έθνη. Θα συνεχίσουν να εργάζονται, όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα και αυτό συμπεριλαμβάνει, φυσικά, τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι έναν άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, επ’ ωφελεία και των δύο.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οικονομική συνεργασία και στην ανάγκη δημιουργίας ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά και στην παραγωγή τους.

«Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος»

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών «φτάνουν σε νέα επίπεδα» και αναμένεται να συνεχίσουν να διευρύνονται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου και της επέκτασής του.

«Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή, μάλιστα, ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη.

Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.

Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές.

Φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία, αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, εξ όσων διαβάζω.

Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι είχε διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας.

Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων.

Αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο», είπε.